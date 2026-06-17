Próximos estrenos en Prime Video: del programa presentado por Georgina Rodríguez a nuevas series y películas

Prime Video celebra su décimo aniversario en España con una amplia oferta de nuevas series, películas y programas de entretenimiento que consolidan su compromiso por la producción local y el talento español. En el marco del evento Prime Video Presents celebrado en Madrid.

Prime Video ha reafirmado su apuesta por respaldar historias que conectan con el público español. Estrellas como Mario Casas, Ester Expósito, Anna Castillo y Hugo Silva estuvieron presentes en el evento, donde Prime Video desveló 13 nuevas producciones originales y licenciadas, junto con novedades y actualizaciones de títulos muy esperados.

Entretenimiento: grandes eventos culturales

Prime Video confirma el regreso de dos formatos que se han convertido en fenómenos de conversación en España:

Prime Video ha confirmado una nueva edición de Operación Triunfo presentada una vez más por Chenoa. Los castings comenzarán en junio de 2027 y la emisión del programa arrancará en octubre de ese mismo año. La edición 2025 generó 1.600 millones de visualizaciones en redes sociales, duplicando los datos de la edición anterior, y un incremento del 18% en el consumo de contenido por espectador.

presentada una vez más por Chenoa. Los castings comenzarán en junio de 2027 y la emisión del programa arrancará en octubre de ese mismo año. La edición 2025 generó 1.600 millones de visualizaciones en redes sociales, duplicando los datos de la edición anterior, y un incremento del 18% en el consumo de contenido por espectador. Prime Video ha confirmado el regreso de LOL: Si te ríes, pierdes estas Navidades, el popular formato de comedia con 70 temporadas en más de 20 países a nivel global. Antonio Resines y Georgina Rodríguez, que debuta como copresentadora, se pondrán al frente de esta nueva edición que reunirá a grandes nombres de la comedia española.

Ficción ORIGINAL: HISTORIAS ESPAÑOLAS CON VOCACIÓN GLOBAL

Prime Video ha presentado su nueva oferta de ficción en España, que abarca desde thrillers de acción hasta comedia, young adult, true crime y nuevos proyectos de autor.

Prime Video ha confirmado que, tras el éxito de la película Zeta, que se ha convertido en la película Original local más vista en España en los últimos 365 días, la historia de acción y suspense tendrá una segunda parte. Dani de la Torre repite en la dirección con Mario Casas y Luis Zahera de nuevo como protagonistas.

Además, Prime Video suma a su catálogo la película Original Si los muertos hablaran, un whodunnit que se rodará este verano entre Madrid y Kenia. La película dirigida por Nacho Velilla estará protagonizada por Carmen Machi, Hugo Silva, Megan Montaner y Maribel Verdú.

Prime Video también ha anunciado su nueva serie Original true crime Mataleón, una serie de cuatro episodios inspirada en el caso real que conmocionó a España en 2014: el asesinato de Isabel Carrasco. Escrita por Lucía Carballal, Laia Foguet y María Bastarós, la serie estará protagonizada por Najwa Nimri.

Se suma a la oferta de ficción original Cuando solo quedemos nosotros, nueva serie basada en la novela de Inés Garber. Un thriller psicológico con tintes románticos en el que nueve desconocidos se encuentran encerrados en una mansión, obligados a participar en un juego mortal. Estará dirigida por Samantha López y protagonizada por Judith Fernández y Pau Simón.

Apocalipsis Z: Un nuevo mundo, la segunda entrega de la saga basada en los libros de Manel Loureiro expande el universo post-apocalíptico con más acción y una historia coral y llegará a Prime Video a nivel mundial este Halloween. Dirigida por Carles Torrens y protagonizada por Carlos Alcaide, Julia Martínez y Mónica López, Tamara Casellas y Santiago Vaca Narvaja.

La apuesta de Prime Video por el universo de Mercedes Ron sigue creciendo: Enfrentados: Marfil, la primera parte de la dilogía dirigida por Oscar Pedraza y protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García, se estrenará el 9 de septiembre a nivel mundial. Además, el servicio da luz verde a Dímelo con besos, la tercera y última entrega que completará la trilogía, antes del estreno de la segunda película, Dímelo en secreto que llegará a inicios de 2027. La saga está protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Líndez, Diego Vidales.

También se ha confirmado que la película Original Perfectos mentirosos, basada en la novela de Alex Mírez, que acumula más de 140 millones de lecturas en Wattpad se estrenará en noviembre de este mismo año. El largometraje está dirigido por Jesús Colmenar y protagonizado por Irene Balmes, Pau Simón y Gleb Abrosimov.

Prime Video presenta avances de los nuevos proyectos del aclamado autor Juan Gómez-Jurado confirmando que la primera temporada Reina Roja se ha convertido en la serie Original española más vista a nivel local y anunciando el estreno de la segunda entrega, que adapta la novela Loba Negra para el 2 de octubre de este año. Además, ha presentado avances de la nueva película de acción y comedia Todo Arde dirigida por Samantha López Speranza y protagonizada por Aura Garrido, Victoria Teijeiro y María Rodríguez Soto que llegará en 2027.

Además, ha presentado avances de sus próximos estrenos como la segunda temporada de la segunda serie Original española más vista a nivel local Su Majestad de la mano de su protagonista Anna Castillo, el director Borja Cobeaga y una nueva incorporación Leonor Watling.

Series LICENCIADAS Y EN EXCLUSIVA y más: VARIEDAD PARA TODOS LOS GUSTOS

Se unen a la oferta de Prime Video nuevos títulos licenciados en exclusiva para España:

Tras alcanzar el hito de los 200 episodios en la temporada 16, la exitosa serie La que se avecina sigue siendo una de las comedias más queridas y longevas de España, con la temporada 17 que llegará en exclusiva a Prime Video a finales de este mismo año, y se confirma la temporada 18 que se estrenará próximamente. La que se avecina es un ejemplo de la colaboración que ha mantenido Prime Video con las cadenas de televisión durante la última década; la serie sigue beneficiándose de una sólida audiencia compartida tanto en Prime Video como en televisión en abierto.

Se confirma el regreso de la familia Pombo con la sexta temporada de la docuserie Pombo con María, Lucía y Marta a la cabeza. Los esperados nuevos episodios llegarán próximamente a Prime Video en exclusiva.

Prime Video ha anunciado nuevas series de comedia que se incorporarán al catálogo próximamente, como la segunda temporada de Sin gluten, protagonizada por Diego Martín; la quinta temporada de Atasco justo después del estreno de la cuarta entrega este mes de junio; y la segunda entrega de Padre no hay más que uno: la serie que regresa para seguir las aventuras de la familia Vicho Vaello.

Como resultado de un nuevo modelo de colaboración que estrena en Prime Video versiones extendidas en formato serie de películas estrenadas en salas, llegará en exclusiva la versión en serie de Kraken: El libro negro de las horas este 27 de junio, protagonizada por Alejo Sauras, Maggie Civantos y Fernando Soto.

También se suma al catálogo Hechos probados, una serie con Amaia Salamanca, Marta Hazas y Elena Furiase en el reparto que llegará en exclusiva próximamente. Por último, la nueva temporada de Citas Barcelona combinará una película que se estrenará en salas de cine y una serie que se verá en exclusiva en Prime Video.

También llegarán a Prime Video tras su paso por las salas de cine Haciendo Amigos, película presentada por Santiago Segura, protagonizada por Megan Montaner, Quim Gutiérrez y Antonio Resines; Boulevard con Eve Ryan y Mikel Niso y la película de animación dirigida por Julio Soto Gúrpide y Zayra Muñoz Domínguez Evolution.