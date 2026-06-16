¿A qué hora se estrena ‘Your Fault London’ en Prime Video?

Prime Video continúa conquistando a sus suscriptores con sus apuestas audiovisuales. Y es que, si hay un título que se está ganando con creces, es el ser la plataforma líder en adaptaciones literarias. Una situación que ya hemos comprobado con El verano en que me enamoré y, más recientemente, con Off Campus. Pero, lejos de dejarlo aquí, ahora, ha comunicado que este próximo 17 de junio llegará Your Fault London. La segunda parte de la historia de My Fault: London, que fue lanzada en el 2025. Por lo tanto, está siendo un mes de muchas emociones para los suscriptores.

Recordemos, Your Fault London está basada en la exitosa saga de novelas Culpa tuya, escrita por Mercedes Ron. En el 2023, el público ya tuvo la oportunidad de conocer esta historia a través de la pequeña pantalla, puesto que Nicole Wallace y Gabriel Guevara fueron los encargados de dar vida a Nick y Noah en la versión española. Una adaptación que fue muy bien recibida por los fans, de eso no cabe duda. Por ello, ahora, han apostado por lanzar su versión británica. Y es que la trama sitúa a los protagonistas en Londres. Eso sí, en esta ocasión, los actores que dan vida a los personajes son completamente diferentes.

Sinopsis de ‘Your Fault London’

Matthew Broome y Asha Banks son los artistas que se ponen bajo la piel de Nick y Noah en Your Fault London. En esta secuela, los suscriptores de Prime Video podrán ver la adaptación del segundo libro de la saga Culpables. De esta manera, se mostrará como es la vida de Noah en Oxford y la de Nick como empresario. Y es que, el joven está haciendo frente a los negocios familiares.

Con nuevos rumbos en sus vidas, los jóvenes tendrán que aprender a tener una relación a distancia. Una situación que no será nada fácil, pues se producirán tentaciones, traiciones y se crearán muchos secretos. Diversos factores que pondrán a ambos entre la espada y la pared. Pues, solamente ellos serán los que elijan si quieren continuar forjando algo juntos o no.

¿A qué hora se estrena ‘Your Fault London’ en Prime Video?

Como comentábamos en líneas anteriores, Your Fault London estará disponible en la plataforma de Prime Video este próximo 17 de junio. Para poder disfrutar de este contenido es necesario estar suscrito a alguna de las opciones de pago que ofrece este servicio de streaming. Así pues, teniendo esto en cuenta, se ha informado que la producción estará disponible en España a partir de las 09:00h de la mañana. En las Islas Canarias, como ya es bien sabido, será una hora antes. Sin lugar a duda, un estreno que promete no dejar indiferente.