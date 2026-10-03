Toñi Moreno confiesa a COOL la presión que sufrió por no ser madre antes de los 40: “Lo alargué por trabajo”

Han pasado seis años desde que la vida de Toñi Moreno dio un giro de 180 grados. En enero de 2020, a los 46 años, la presentadora cumplió uno de sus mayores sueños: convertirse en madre. Lo hizo en solitario y con la firme determinación de formar su propia familia. Desde entonces, ha compaginado su consolidada trayectoria como periodista con la crianza de Lola, su única hija, una tarea que, como ella misma ha reconocido, no siempre le ha resultado sencilla.

Así lo ha confesado en una entrevista exclusiva concedida a COOL, donde además se ha abierto en canal y ha hablado sin filtros sobre algunos de los episodios que han marcado su vida. Entre ellos, la presión social que sintió al alcanzar cierta edad siendo mujer y no haberse convertido todavía en madre.

«La maternidad debe ser una elección. […] Hay mucha presión social todavía. Incluso entre nosotras. Cuando ya pasas el umbral de los 40, ya empieza la gente a preguntarte si no vas a ser madre. Creo que se piensa que, para que una mujer sea completa, tiene que ser madre. Y es una idea absolutamente errónea», comenzaba a decir. Añadía que consideraba que a día de hoy, las mujeres que deciden no tener hijos siguen siendo juzgadas porque se las tacha de egoístas y que, al final, esa percepción no debería ser así. «El tema de la maternidad está asociado a un acto de absoluta entrega y de perder parte de quien eres tú a favor de esa criatura a la que tienes que cuidar», sentenciaba.

Hablando de su caso en particular, Toñi desvelaba que ella siempre había querido ser madre, pero que al final su situación laboral le hizo atrasarlo hasta pasados los 40. «Yo quería ser madre, pero tampoco era una obsesión. Pero al final lo alargué por un tema fundamentalmente de trabajo. En mi sector, hay mucha inestabilidad, y cuando enganchaba con un programa que funcionaba, decía: ‘¿Y ahora me tengo que quedar embarazada?’ Y cuando estaba parada, pues no tenía un duro. Entonces esa fue la principal causa. Pero yo habría sido madre de más niños y con 20 años», explicaba.

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A pesar de ello, la televisiva destacaba que ella «luchó mucho por tener a Lola», pero que, cuando se quedó embarazada, «jamás lo celebró por el miedo que tenía a que eso se perdiera» o a que algo no saliera bien. Un miedo que, cuando nació la pequeña, se transformó: «Ahora tengo miedo a la enfermedad y a morirme… Antes no me había planteado nada de eso», reconocía. No obstante, hacía hincapié en que los intentos que no salieron bien antes de que llegara Lola, los interpretó como «parte del camino». «Si no me hubiera quedado embarazada, hubiera sido igual de feliz que ahora», exponía.

Justificando aún más su postura, Toñi aseguraba que entendía perfectamente a quienes deciden que la maternidad no es para ellas porque «implica un sacrificio muy importante». «El papel de la mujer no es el de procrear. La felicidad puede estar en muchas cosas. Hay gente que es muy consciente de lo que implica ser madre y por eso no quiere. Y más en mi caso, que es una maternidad completamente en solitario. Entonces, tienes que estar muy preparada para esto. Estás sola frente a todo. Y bueno, al final, claro que te compensa, pero sacrificas muchas cosas», decía.

Por último, Toñi Moreno también se ha pronunciado sobre si piensa que las influencers, con su manera de mostrar la maternidad, la están idealizando. Algo que ha dejado más que claro que para nada. «Ahora parece que la culpa de todo la tienen las influencers. […] Yo no muestro el momento en el que me quiero tirar por la ventana porque ya no puedo más. Muestro los momentos bonitos. Y no creo que eso sea malo», concluía.