Así es la casa de Toñi Moreno en Málaga: un refugio con terraza y chimenea valorado en hasta un millón de euros

Toñi Moreno atraviesa una etapa muy especial de su vida, marcada por su regreso al sur y por una nueva rutina junto a su hija Lola. La presentadora, uno de los rostros más queridos de la televisión gracias a su cercanía y naturalidad, continúa sumando proyectos profesionales y ayer noche fue una de las invitadas de El Hormiguero, donde habló con Pablo Motos sobre su trayectoria, sus experiencias y algunos de los momentos más personales de su carrera. A sus 53 años, Toñi Moreno se ha consolidado como una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión española. Después de años al frente de programas como Viva la vida, Déjate querer o Gente maravillosa, la periodista decidió trasladarse a Málaga, una ciudad que encaja con su estilo de vida actual y donde ha encontrado un hogar pensado para disfrutar de la tranquilidad y la familia.

La vivienda que ha elegido para esta etapa es un espacio que combina comodidad, diseño moderno y recuerdos familiares. Aunque Toñi Moreno no ha hecho público el precio de la casa, por sus características: una amplia terraza, espacios luminosos, buenas calidades y una decoración cuidada… Una propiedad de estas dimensiones en Málaga podría tener un valor aproximado de entre 700.000 euros y un millón de euros, dependiendo de la ubicación exacta.

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Más que una casa de revista, el hogar de Toñi transmite la sensación de ser un refugio familiar pensado para vivir y disfrutar cada rincón. La decoración apuesta por los tonos neutros, los materiales cálidos y los detalles personales que hacen que la vivienda tenga una identidad propia. La estancia que más destaca es el salón-comedor, un espacio amplio, abierto y lleno de luz natural. El gran protagonista es un sofá chaise longue en color beige, una pieza cómoda donde Toñi y su hija Lola pueden compartir momentos de descanso, películas, juegos o lecturas.

Uno de los elementos más llamativos es la chimenea, situada junto a una gran televisión y rodeada por unas estanterías integradas en la pared. Estas baldas se han convertido en un rincón muy especial donde la presentadora guarda fotografías familiares, libros, recuerdos personales y objetos que forman parte de su historia. La vivienda también refleja una faceta menos conocida de Toñi: su pasión por la música. Varias guitarras ocupan un lugar visible en el salón, un guiño a una afición que comenzó en 2020 y que se ha convertido en uno de sus grandes hobbies.

En la misma estancia encontramos una zona de trabajo integrada, con una mesa de madera, ordenador y una butaca aterciopelada en color granate que aporta personalidad al espacio. Un rincón práctico que le permite trabajar sin alejarse del ambiente familiar. La cocina mantiene el mismo estilo que el resto de la vivienda: minimalista, elegante y muy luminosa. Los muebles blancos sin tiradores aportan sensación de amplitud y crean un ambiente limpio y actual.

Uno de los detalles más acogedores es la zona donde Toñi desayuna, formada por una barra con taburetes altos de madera. Un pequeño espacio donde madre e hija pueden comenzar el día juntas y que está decorado con fotografías y recuerdos familiares.

El dormitorio de Toñi Moreno sigue una estética sencilla y relajante. Sin grandes excesos, destaca especialmente un gran cabecero con diseño de mandala, que aporta un toque bohemio y convierte la habitación en un espacio de descanso y tranquilidad. Sin duda, uno de los mayores tesoros de la vivienda es la amplia terraza exterior. Pensada para aprovechar el buen clima malagueño, cuenta con una zona verde con césped artificial y espacio suficiente para reuniones familiares, comidas al aire libre y momentos de desconexión.a.