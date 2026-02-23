La surrealista entrevista de Toñi Moreno a un ‘therian’: «Se siente como un perro o una lechuza»

Los therian son personas que se identifican a nivel psicológico con un animal y se disfrazan como uno de ellos. Eso sí, son conscientes de que son humanos. Últimamente no se habla de otra cosa en redes sociales y se han convertido en todo un fenómeno viral ya que muchos han hecho quedadas en parques en distintas ciudades de España. En Hoy en día, programa de Canal Sur presentado por Toñi Moreno, la periodista entrevistó a un therian para que hablara de su propia experiencia.

Para el programa de Canal Sur habló Navi. un joven con autismo que, según la periodista de Hoy en día, Eva Ramos, se siente un perro y una lechuza y que “dentro de la raza de perros que hay se siente como un podenco».

Toñi Moreno dijo entonces: «Tratamos con respeto a todo el mundo, pero entenderás que es cuanto menos curioso. Yo soy de Cádiz, me disfrazo de lo que tú quieras, pero esto de sentirse es otra cosa…».

🐶 Los ‘Therian’ la última moda entre los jóvenes Hablamos con Navi, aúlla, camina a cuatro patas y usa cola y máscara porque se siente perro 🎙️@tmorenomorales @Eva_Ramos_ @AnaHinestrosa_R #hed20feb pic.twitter.com/W1dMH6ZywT — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) February 20, 2026

Navi explicó en un primer momento que los therian son «personas que se identifican de forma involuntaria con uno o varios animales» y aclaró que lo suyo fue «un autodescubrimiento» y que se trata un sentimiento de no sentirse «del todo» humano. «No sabía que había un nombre para eso. Lo descubrí hace tres años».

El invitado explicó que la máscara de perro la utiliza «para ocultar mi identidad cuando tengo que subir cosas a internet» y que «no es algo que use a diario porque no es cómoda. Limita mucho la vista». Además aclaró que “lo de caminar a cuatro patas se hace más por contenido» cuando se está en público pero que, en privado se hace más para «conectar con la identidad y la naturaleza».

Toñi Moreno se tomó con naturalidad la entrevista y dijo: «No es lo mismo ser un perro, que lo que sería yo, una oruga». La presentadora añadió: «Hay que pelear aún más para ser tolerantes. Que cada uno haga con su vida lo que quiera, si no le hace daño a nadie. No es fácil entrar en un programa de televisión contando esto. He visto que es un movimiento importante y quería hablar con uno de vosotros. Si esto que haces te hace sentir bien, nosotros no tenemos más que respetarte y apoyarte, porque no le haces daño a nadie». Y para terminar, la andaluza se despidió con un ladrido.