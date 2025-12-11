La presentadora Toñi Moreno ha compartido los detalles de sus difíciles inicios en el mundo de la televisión, revelando que su salto a la pequeña pantalla no fue ni rápido ni sencillo.

Su éxito no nació de una posición social privilegiada ni mucho menos. Su camino empezó mucho antes de lo que la ley permitía… y por razones muy diferentes a las que suelen impulsar a alguien hacia los focos: la necesidad económica.

«Yo empecé a trabajar en la tele local de mi pueblo, que era la primera que había en España», explicaba la comunicadora. No fue por capricho ni por delirios de grandeza. Fue por supervivencia», ha explicado durante una entrevista en el podcast Tengo un plan.

Sus orígenes: una complicada infancia en Cádiz y sus primeros trabajos

Creció en el seno de una humilde familia gaditana (aunque ella nació en Barcelona): su padre era agricultor y su madre tenía que pluriemplearse para poder mantener su hogar.

La andaluza acababa de cumplir los 14 años cuando su infancia se quebró de golpe. En agosto, justo antes del inicio del curso, su madre le dijo una frase que lo cambió todo: «No hay libros para septiembre». «En aquel momento, yo pensé enseguida: Tengo que trabajar», recuerda.

A partir de ahí, Moreno tuvo que hacer frente a la vida adulta antes de tiempo. Su padre firmó una autorización para permitir que una menor trabajara. Entonces, aquella adolescente que se mostraba tímida, terminó frente a una cámara con un cable en la mano, en un proyecto que ella misma recuerda como el podcast de aquella época: Búscate la vida.

En el pueblo, incluso le llegaron a poner un mote, motivo de su nerviosismo frente a la cámara como novicia en el mundo de la televisión: «Me llamaban Doña Perdón, porque yo, de tres palabras, una era perdón, porque no dejaba de equivocarme».

Era una niña enfrentándose a informativos, concursos de sevillanas y cualquier formato que se le presentara. Aprendió a base de prueba y error… una y otra vez.

La historia de Toñi estaría incompleta sin su mayor rechazo profesional. Ella quería aprender de los mejores y por eso llamó las puertas de quien entonces una de las mayores figuras de la televisión en España, Jesús Hermida.

La reiterada negativa de Jesús Hermida

La comunicadora andaluza rememoró el momento crucial en el que tuvo que enfrentarse al escrutinio del mítico periodista, quien no supo ver el diamante en bruto que tenía frente a él.

Moreno, que tenía tan solo 18 años en aquel entonces, se presentó ante Hermida con una gran ilusión para incorporarse a su equipo. Sin embargo, el reconocido comunicador fue claro y directo en su valoración, asestando un duro golpe a las aspiraciones de la joven.

«Me dijo que no, que no valía para la televisión», confesó la presentadora, revelando la contundente negativa.

El rechazo no hizo que se diera por vencida, llegando a intentarlo hasta en tres ocasiones más. Pero a pesar de su insistencia, en todas ellas la respuesta de Hermida fue la misma.

La situación cambió cuando, tras la reiterada negativa, la presentadora de Sanlúcar de Barrameda decidió probar suerte en otro ámbito. Se iba a matricular para estudiar Derecho en Jerez, pero su familia no podía costearse los gastos y, entonces, la televisión y el periodismo volvieron a cruzarse de nuevo en su camino.

Finalmente, y gracias a la oportunidad que se le brindó en un programa local andaluz, Toñi Moreno pudo demostrar su talento y valía.

Este giro inesperado marcó el verdadero inicio de su exitosa y larga carrera en los medios de comunicación hasta hoy, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos, respetados y admirados de la televisión española en la actualidad.