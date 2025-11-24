Sale a la luz el dineral que Jordi González ganaba en Telecinco tras anunciar su retirada

Jordi González está como un niño con juguetes nuevos desde que regresó a TV3, la televisión autonómica catalana, para presentar Col·lapse, un espacio nocturno de entrevista del que también es director. Este sueño llega después de más de dos décadas en Mediaset y habiendo pasado también por TVE en una corta etapa. Aunque en su última etapa en Telecinco se notaba el desgaste, estos nuevos proyectos le han devuelto la ilusión, aunque eso no impide que ya esté pensando en la jubilación. Es por ese motivo que ha querido hablar claro en un repaso a su larga carrera, desvelando el dineral que cobraba en la cadena de Fuencarral, donde fue uno de los presentadores estrella.

Hacer una lista de los formatos que ha presentado es complicado, ya que llevaría varias horas, pero hay que recordar que llegó a Mediaset en los años 90 con el debate Moros y Cristianos, donde sustituyó a Xavier Sardá cuando éste comenzó su aventura en Crónicas Marcianas. Después llegarían TNT, La Noria, La Casa de tu vida, Gran Hermano, Supervivientes, Enciende la noche, Hormigas blancas, Las joyas de la corona y decenas de formatos más, muchos de ellos de gran audiencia en la cadena. Pero eso se acabó y cuando se terminó su contrato de larga duración, los conocidos como contratos de cadena, decidió poner rumbo a nuevos proyectos, además de tomarse un descanso.

2025 y 2025 han sido años complicados de salud, ya que su paso por D’Corazón, en La 1, se acabó por culpa de una infección que casi le cuesta la vida. En la pública también lo intentó en las tardes y en las noches con Lazos de sangre, pero aquella fue una breve etapa y sin enormes registros.

En una entrevista reciente ha dejado claro que tiene la vista puesta en la jubilación, algo que llegará antes o después, tal y como ha dejado: «Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa más».

Tal y como cuenta al Diario Ara, un periódico catalán, explica que ya piensa en descansar: «Tengo dinero y no tengo hijos». A eso hay que sumarle inversiones en el mundo del turismo y el inmobiliario en Hispano América. Pero también desvela que tiene un viaje pendiente a Japón, algo que cumplirá nada más fiche por última vez en el trabajo, ya que desde que tenía 40 años lo lleva aplazando.

Sobre su ‘adiós’ de las televisiones nacionales, asegura que no lo dudó mucho: «Llegó la propuesta de TV3 con un programa con reputación, audiencia, solvente, en Cataluña y en catalán. Además, no solo presento, sino que también soy director. Es una manera muy satisfactoria de acabar una carrera».

El dineral que Jordi González cobraba en Telecinco

Aunque la televisión ha cambiado mucho, a finales de los años 90 y principios de los 2000 se manejaba cantidades astronómicas que sólo podía manejas grandes jugadores de fútbol, siempre que estuviese en equipos punteros. «En Telecinco en una época dorada, cuando también ficharon a Ana Rosa, Jesús Vázquez y Pedro Piqueras. Vasile nos decía que éramos la aristocracia de la tele. Mi mejor sueldo lo llegué a ganar en el año 1999. Cobraba 20 millones de pesetas. 120.000 euros por programa, no por temporada», en aquella época es cierto que presentaba uno o dos programas a la semana, aunque en el peor de los casos llegaría a facturar casi medio millón de euros en un solo mes.

Después se convertiría en presentador de cadena, la manera de tener un contrato fijo que le ataba a Telecinco sin opción a elegir formatos o poder hacer ‘escapadas’ a otras cadenas. Así seguro que también manejó grandes sumas, aunque con la seguridad de que iba a cobrar la misma cantidad tuviese o no tuviese programa que presentar.