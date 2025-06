Jordi González vuelve a Telecinco tras estar a punto de morir: «Tuve que aprender a comer y caminar»

Jordi González, uno de los presentadores históricos de Telecinco, ha regresado a la que fue su casa durante más de veinte años tras estar muy cerca de la muerte. El periodista estuvo durante tres semanas en coma en un hospital de Medellín, en Colombia, cuando pasaba unos días de vacaciones en un apartamento de su propiedad que allí tiene. Allí contrajo una bacteria que le provocó una bronconeumonía bilateral, obligándole a pasar más de tres meses en un hospital en la UCI, lo que le ha dejado muchas secuelas. Este duro relato lo ha querido contar por primera vez en un plató de televisión nacional en Mediaset, algo que sorprende que no haya sido en TVE, donde ahora mismo trabaja y hasta hace poco era presentador de D Corazón.

El catalán ya concedió una entrevista en TV3, pero para aparecer ante todos los espectadores, ha elegido la que fue su cadena durante mucho tiempo. Tal y como ha explicado a Frank Blanco, al plató ha ido completamente gratis, igual que con todas las entrevistas que ha ido concediendo en los últimos meses. Lo primero que ha explicado es que su pesadilla comenzó cuando ingresó en el hospital el día de Reyes de 2025, pero hasta marzo no volvió a saber nada. «Es un proceso largo. Entré el día de Reyes y desperté el 3 de marzo. Cuando me despierto me encuentro con una traqueotomía, cinco sondas y me operan del pulmón izquierdo porque está bañado en sangre y pus. Cuando me están operando, el cirujano descubre una especie de piedra pómez. Era la secuela de haber fumado muchos años», ha narrado.

Como era de esperar, al presentador le ha cambiado por completo esta experiencia y ha tomado algunas decisiones en su vida. «He reordenado prioridades. He decidido que me daría mucha pena morirme. Ahora no quiero morirme. Cuando he visto qué pasa cuando uno muere y tiene gente en la órbita que le quiere, ves que no se merecen ese disgusto», ha confesado.

Como es de imaginar, tantos días ingresado y en un estado tan complicado han pasado factura en su cuerpo, aunque por suerte se encuentra mucho mejor. «Tuve que empezar a aprender a comer, caminar, tenía que sincronizar movimientos porque 60 días paralizado te paraliza los músculos. Tomaba una cucharada de sopa y la sopa se me caía», ha dicho.

Todo este proceso lo ha pasado en Medellín, ya que los médicos no le dieron autorización para regresar a España hasta que su estado mejoró. Tal y como ha desvelado, un conocido doctor, del que no ha querido desvelar su nombre, viajó hasta Colombia junto a una enfermera para encargarse de su traslado a nuestro país.

El vuelo de vuelta, aunque en un vuelo regular, lo hizo pegado a unas sondas y con la traqueotomía todavía abierta, esperándole una ambulancia a pie de pista. Una vez en Madrid le trasladaron a una de las clínicas privadas más famosas de la capital, aunque no le gustó demasiado, ya que es la misma en la que fallecieron famosos como Rocío Jurado y Camilo Sesto.

Jordi González volverá en breve a la televisión

Tras varios meses apartado de D Corazón, el catalán seguirá vinculado a la televisión pública, aunque no ha querido confirmar que se trata de TVE. Belén Rodríguez, amiga y compañera durante años, ha desvelado que en septiembre volverá a los platós. Jordi sólo ha querido contar que se trata de «un proyecto importante», que será parecido a La Noria y que le encanta porque le dará la opción de volver a dirigir.