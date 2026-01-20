Toñi Moreno reúne al padre de una víctima de Adamuz con Julio, el joven de 16 años que salvó a su hijo

El terrible accidente entre dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz está copando las parrillas de todas las televisiones, pero si hay una volcada con este asunto, esa es Canal Sur. La autonómica andaluza está haciendo un enorme esfuerzo por cubrir un accidente que ha dejado en shock a toda España, pero especialmente a los vecinos de la localidad en la que se ha producido, que no dudaron en ayudar a los heridos saltando a las vías y poniéndose incluso en peligro. Ese es el caso de Julio Rodríguez, uno de los héroes de esta historia tan terrible. El joven fue uno de los primeros en acudir al rescate, por eso ha estado presente en el programa Hoy en día, presentado por Toñi Moreno, donde ha podido hablar con el padre de una de las personas a las que salvó de los trenes.

Para él, su madre y un amigo era una tarde más de domingo en la que volvían de un día de pesca, pero en el camino a casa se encontraron con las ambulancias y los coches de Policía que iban al lugar del accidente. Sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando, decidieron seguirlos, ya que pensaban que sería algo muy grave. Lo que se encontraron entre las vías era mucho peor de lo que esperaban, pero por eso no dudaron en ayudar en todo lo posible y saltar hacia los trenes para salvar a todos los pasajeros que pudieran.

El caos que se encontraron era enorme, siendo los primeros que vieron uno de los trenes accidentados, que hasta ese momento no habían sido vistos por los servicios de emergencia. Tal y como ha contado, sin apenas ayuda estuvieron sacando a gente de los vagones y ayudándoles a caminar para ponerse en un lugar a salvo hasta que llegaron las asistencias.

En mitad de la entrevista, Toñi Moreno ha querido conectar con Carmelo, un padre que vive en la localidad onubense de Punta Umbría, ya que su hijo de 21 años viajaba en uno de los trenes. Tras preguntarle cómo iba vestido el joven y recordar la conversación que ese joven héroe mantuvo con una de las personas a las que ayudó, todos se dieron cuenta de que se trataba del hijo de Carmelo.

En ese momento la emoción se ha apoderado del plató, ya que el equipo del programa no estaba seguro al 100 % de que fuesen las personas adecuadas. La realidad es que sí, por eso el padre del rescatado no ha podido reprimir las lágrimas: «Pisha’, eres tú», le decía con la voz temblorosa.

«Cuando estemos más recuperados, queremos ir toda la familia (incluido José, el que iba en el tren) aunque sea a darte un abrazo», prometía Carmelo. Julio, que no se imaginaba en ningún momento que iba a tener este reencuentro, no ha dejado de recordar que el mérito es también de un amigo que se la jugó igual que él, aunque no estaba en ese momento presente en la entrevista.

Toñi Moreno tampoco ha podido aguantar las lágrimas, pero sí que ha podido prometer ante los espectadores que cruzarán los teléfonos a los implicados en esta bonita historia para que puedan hablar, dejándonos de las pocas cosas buenas que nos deja este terrible accidente entre los trenes.