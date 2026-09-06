Muere a los 43 años el influencer Igho ‘Tiny’ Ubiribo tras someterse a un alargamiento de pene en Tailandia

El influencer Igho Ubiribo, también conocido como Denisi o Ego, ha muerto a los 43 años después de someterse a una operación de alargamiento de pene. El empresario de origen nigeriano, que acumulaba cerca de 200.000 seguidores en redes sociales, habría viajado hasta Tailandia, uno de los destinos más conocidos para este tipo de intervenciones, junto a su esposa. Durante varios días, el influencer fue compartiendo imágenes de su viaje y de los momentos que estaba disfrutando junto a su pareja, hasta que su repentino fallecimiento lo cambió todo.

Según las pruebas presentadas ante el Tribunal Forense de Inner West London y publicadas posteriormente por varios medios de comunicación, Ubiribo recibió aproximadamente 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína mediante inyecciones durante la intervención. Tras el procedimiento, la pareja regresó al hotel en el que se alojaba y acudió a recibir un masaje. Fue durante la sesión cuando Ubiribo comenzó a quejarse de fuertes dolores en el pecho y llegó a perder el conocimiento en dos ocasiones. La intervención se había realizado el pasado 6 de marzo en una clínica cuya identidad no ha trascendido. Ahora, varios meses después, los detalles de lo ocurrido han salido a la luz a raíz de la investigación sobre su muerte.

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Como bien ha informado el portal TMZ, el empresario fue trasladado al hospital Sukhumvit, donde inicialmente todavía podía responder a las preguntas de los médicos. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente y los sanitarios sospecharon que podía estar sufriendo una embolia pulmonar, una obstrucción de una arteria de los pulmones que puede provocar un deterioro repentino y, en los casos más graves, la muerte. Los médicos intentaron reanimarlo durante 100 minutos mediante técnicas de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente no pudieron salvarle la vida.

La investigación llevada a cabo posteriormente en Reino Unido ha establecido una relación entre el procedimiento estético y el fallecimiento de Igho ‘Tiny’ Ubiribo. El examen post mortem encontró material celular en los pulmones que coincidía con el ácido hialurónico empleado en las inyecciones. Un hallazgo que pone ahora el foco sobre la intervención a la que se había sometido el influencer apenas unas horas antes de comenzar a encontrarse mal.

En sus redes sociales, Ubiribo acostumbraba a mostrar un estilo de vida marcado por el lujo. Coches como un Rolls-Royce, joyas de diamantes y propiedades formaban parte habitual de sus publicaciones. Entre ellas se encontraba una vivienda valorada en más de un millón de euros en el barrio de Crenshaw, en Los Ángeles, además de un lujoso apartamento en Londres. Una vida que compartía con sus seguidores y que ahora ha quedado interrumpida de manera repentina. Sus cerca de 200.000 seguidores se han mostrado conmocionados y son muchos los que han querido despedirse de él a través de las redes sociales.