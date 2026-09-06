Carlos Alcaraz – Paul, en directo hoy | Cómo van, dónde ver online y última hora del partido de octavos del US Open de tenis en vivo gratis

Carlos Alcaraz ya está donde quería. En la segunda semana del US Open. El murciano acabó el rodaje y ahora empieza lo bueno. Afronta este domingo su primer gran examen después de dejar atrás sus cinco meses de baja por su lesión de muñeca. Resolvió con solvencia las tres primeras rondas y le espera en octavos Tommy Paul con el factor pista a su favor.

Alcaraz llega lanzado después de derrotar a Roman Safiullin, Jaime Faria y Yibing Wu, este último por un contundente 6-3, 6-4 y 6-1. Tres victorias, cada una mejor que la anterior, que le han permitido recuperar sensaciones y, sobre todo, confianza. «El cuerpo está respondiendo», ha transmitido el murciano durante su regreso. Ahora cambia el escenario: ya no se trata de comprobar cómo responde después de cuatro meses parado, sino de demostrar hasta dónde puede llegar en un Grand Slam.

Tommy Paul es otra historia. El estadounidense, vigésimo cabeza de serie, llega después de sobrevivir a un partido de cinco sets contra Alexander Bublik y tendrá al público de Nueva York de su lado. Es un jugador incómodo, agresivo y capaz de llevar los partidos a intercambios muy físicos. Alcaraz conoce bien el desafío: domina claramente sus enfrentamientos directos con Paul, aunque el estadounidense ha conseguido llevar varios duelos al límite.

El objetivo es claro: alcanzar los cuartos de final y mantener viva la defensa de su corona. Alcaraz ya ha dejado atrás las dudas del regreso. Ahora llega el momento de comprobar cuánto ha recuperado realmente al campeón del US Open.