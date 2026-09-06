Carlos Alcaraz – Paul, en directo hoy | Cómo van, dónde ver online y última hora del partido de octavos del US Open de tenis en vivo gratis
Sigue el minuto a minuto del partido de Carlos Alcaraz en el US Open
Carlos Alcaraz ya está donde quería. En la segunda semana del US Open. El murciano acabó el rodaje y ahora empieza lo bueno. Afronta este domingo su primer gran examen después de dejar atrás sus cinco meses de baja por su lesión de muñeca. Resolvió con solvencia las tres primeras rondas y le espera en octavos Tommy Paul con el factor pista a su favor.
Alcaraz llega lanzado después de derrotar a Roman Safiullin, Jaime Faria y Yibing Wu, este último por un contundente 6-3, 6-4 y 6-1. Tres victorias, cada una mejor que la anterior, que le han permitido recuperar sensaciones y, sobre todo, confianza. «El cuerpo está respondiendo», ha transmitido el murciano durante su regreso. Ahora cambia el escenario: ya no se trata de comprobar cómo responde después de cuatro meses parado, sino de demostrar hasta dónde puede llegar en un Grand Slam.
Tommy Paul es otra historia. El estadounidense, vigésimo cabeza de serie, llega después de sobrevivir a un partido de cinco sets contra Alexander Bublik y tendrá al público de Nueva York de su lado. Es un jugador incómodo, agresivo y capaz de llevar los partidos a intercambios muy físicos. Alcaraz conoce bien el desafío: domina claramente sus enfrentamientos directos con Paul, aunque el estadounidense ha conseguido llevar varios duelos al límite.
El objetivo es claro: alcanzar los cuartos de final y mantener viva la defensa de su corona. Alcaraz ya ha dejado atrás las dudas del regreso. Ahora llega el momento de comprobar cuánto ha recuperado realmente al campeón del US Open.
3-2
Alcaraz no falla tampoco
Está muy suelto el español con su saque. Se le fue larga por muy poco a Paul y el murciano vuelve a mandar en el resultado.
2-2
Paul defiende su servicio
No consigue Alcaraz el break. Le está faltando atacar más en los segundos saques. Está demostrando mucha calidad Paul para responder a los retos del español. Partido precioso con igualdad máxima.
2-1
Alcaraz saca la garra
Se puso 40-40 el juego, pero Alcaraz responde con dos saques potentísimos que forzaron el error a Tommy Paul. Ojo con el estadounidense, que tampoco está rifando los puntos y ha dejado un derechazo que dejó clavado al español. Carlos vuelve a estar por delante en el partido.
1-1
Paul responde con apuros
Gran Ace del estadounidense para ganar su saque. Se había puesto Alcaraz 15-30, pero Tommy le ha apretado jugando de lado a lado y con golpes en paralelo para frenar su derechazo.
1-0
Empieza bien Alcaraz
No falla el español en su primer servicio del partido. Hizo una doble falta, pero sacó una buena volea para forzar el error a Paul.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Empieza sacando Alcaraz.
Así han recibido a Carlos Alcaraz
You don’t want to miss this 🤩
Carlos Alcaraz and Tommy Paul take the stage on Ashe! pic.twitter.com/qaLIEDag2P
— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026
Jugadores en pista
Ovación especial para Alcaraz a pesar de estar en terreno estadounidense. Queda muy poco para que arranque el partido en la pista central. Comienzan los calentamientos con el murciano prestando especial atención con los saques.
Prueba de fuego para Alcaraz
Alcaraz jugará contra el primer hueso duro después de su vuelta a las pistas. Hasta ahora ha cuajado buenos partidos contra Safiullin, Faria y Wu, pero ahora se le complican las cosas en Nueva York. En los octavos de final aparece Tommy Paul. Aunque el balance entre ambos es de 6-2 favorable a Carlitos, el factor cancha jugará un factor clave.
Dónde ver a Carlos Alcaraz en el US Open 2026 en directo gratis y por TV
El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva los partidos más destacados de este cuarto y último Grand Slam del año en nuestro país. El Carlos Alcaraz – Tommy Paul de los octavos de final del US Open 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, así que no se verá gratis ni en abierto por la TV. Esta plataforma ofrece a sus clientes su aplicación para que puedan ver en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV este partidazo que se jugará en la Arthur Ashe en streaming y en vivo online.
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la Arthur Ashe, donde Alcaraz disputará su cuarto partido del US Open. El español jugará ante el estadounidense Tommy Paul. El partido comenzará no antes de las 20:00 horas. ¡Comenzamos!
3-3
Paul vuelve a igualar
Forzó Alcaraz el 40-40, pero el estadounidense apuró el saque a la ‘T’ y puso el empate de nuevo en el marcador. 28 minutos de partido en el ecuador del primer set.