La adaptación del juego de Alcaraz tras la lesión: «El saque no lo es todo, quizás le damos muchísima más importancia de la que tiene»

Pelota al aire, posición de trofeo e impacto con la raqueta. La secuencia refleja la perfecta coreografía entre la biomecánica y la canalización de la energía. En el tenis moderno, el saque ha dejado de ser un simple trámite para poner la bola en juego para convertirse en la primera y, para muchos, la más letal arma táctica sobre la pista. Carlos Alcaraz, reaparecido en este US Open tras cuatro meses de lesión, continúa en línea ascendente con su servicio. Todavía no es el que tenía antes de la lesión y eso le ha llevado a focalizarse en otros aspectos de su juego.

Comenzó las primeras rondas del US Open promediando los 180 km/h al saque y fue soltando el brazo a medida que avanzaron los partidos y hasta ganar confianza y situarse en los 188 km/h. Una media algo por debajo de sus picos habituales de 195 km/h. Sin embargo, en situaciones tensas del partido en las que busca cerrar el punto con rapidez, sí ha alcanzado los 200 km/h. Así que, hasta que vuelva de manera continua aquel saque, toca exhibir registros. Y otro no, pero Alcaraz tiene para rato.

En estos tres enfrentamientos se ha visto a un Carlitos más agresivo al resto y cómodo en los intercambios largos de fondo de pista. «El saque se ha vuelto un arma muy importante en todos los jugadores, en todas las superficies y, quizás, ahora mismo le damos muchísima más importancia de la que tiene. Y te hablo yo por mí, que al final, estando en el partido cuando hay muchos nervios y una situación incómoda, quieres terminar el punto lo más rápido posible y lo más fácil para ello es el saque» dice Alcaraz cuando OKDIARIO le pregunta en rueda de prensa sobre cómo ha adaptado su juego tras la lesión.

«Pero al final tenemos que darnos cuenta de que el saque no lo es todo. El saque es un golpe importante, que depende totalmente de ti, pero yo no voy a sacar como Isner y no puedo pretender sacar como Isner. Entonces, es algo que vamos a intentar mejorar poco a poco, sin realmente frustrarnos o darle la máxima importancia. Pero sí que es verdad que poco a poco vamos a ir mejorándolo y, obviamente, al igual que mejorar el saque, pues intentamos mejorar todos los ámbitos de nuestro juego. Así que poco a poco vamos a ir en una buena dirección», añade a la pregunta de este periódico.

En su segundo encuentro, ante Faria, el murciano se expresó cuando rozó la rotura en contra en el inicio del segundo set. «¿Qué hago con mi saque? Es una puta mierda», le dijo a su banquillo. Le costaba superar los 165 km/h de media. Optó por mayor precisión que potencia y elevó su registro a 10 de 11 puntos con primer saque en el cuarto set. La evolución es favorable. Y muestra que su tenis es de un alto nivel en el resto de registros. Alcaraz se adapta para ganar.