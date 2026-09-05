Cuándo es el Carlos Alcaraz – Tommy Paul: a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo los octavos del US Open 2026

Carlos Alcaraz sigue demostrando que no le pesan esos cuatro meses en el dique seco y el murciano ha asegurado que se ve bastante bien en este US Open 2026, aunque tendrá que ir paso a paso para no caer eliminado como Novak Djokovic o Rafa Jódar. Ahora, su próximo rival será un Tommy Paul que juega en casa, por lo que el de El Palmar espera poder hacer valer su favoritismo para avanzar a los cuartos de este Grand Slam. Te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el choque que se juega en Flushing Meadows.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Tommy Paul: horario del partido del US Open 2026

Carlos Alcaraz ya se ha metido en los octavos de final del US Open 2026 y ahora tendrá que enfrentarse a un duro rival como es el estadounidense Tommy Paul. El murciano debutó imponiéndose por un triple 6-4 a Roman Safiullin y en segunda ronda se deshizo de Jaime Faria con una remontada (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2). Su última víctima fue el chino Wu Yibing, que no fue rival para el de El Palmar (6-3, 6-4 y 6-1).

El murciano comenzaba el año 2026 conquistando el Open de Australia, que era el único Grand Slam que le faltaba por ganar. Junto a su entrenador Samuel López consiguió llevarse el torneo de Doha, pero luego vinieron los mazazos en Indian Wells, Miami y Montecarlo. El golpe final fue en el Trofeo Conde de Godó, ya que se retiró por una lesión en la muñeca que le apartó de las pistas durante cuatro meses.

La organización de este mítico torneo que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York, ha programado el Carlos Alcaraz – Tommy Paul que corresponde a los octavos de final del US Open 2026 para este domingo 6 de septiembre. Se desconoce todavía el orden de juego y el horario en el que jugarán el murciano y el americano. Ambos tenistas se han enfrentado en ocho ocasiones, cayendo seis del lado de Carlitos y dos para el de Nueva Jersey.

Dónde ver a Carlos Alcaraz en el US Open 2026 en directo gratis y por TV

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva los partidos más destacados de este cuarto y último Grand Slam del año en nuestro país. El Carlos Alcaraz – Tommy Paul de los octavos de final del US Open 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de canales como Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, así que no se verá gratis ni en abierto por la TV. Esta plataforma ofrece a sus clientes su aplicación para que puedan ver en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV este partidazo que se jugará en la Arthur Ashe en streaming y en vivo online.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos diariamente la mejor información sobre todo lo que ocurra en el US Open 2026, donde tenemos a un enviado especial cubriendo todo el torneo que se disputa en el barrio de Queen’s. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Carlos Alcaraz – Tommy Paul de octavos de final del Grand Slam neoyorquino y cuando acabe el choque publicaremos la crónica y las reacciones importantes que nos lleguen desde las instalaciones de Flushing Meadows.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Tommy Paul del US Open 2026

Además, los amantes de este deporte y seguidores del tenista murciano que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Carlos Alcaraz – Tommy Paul podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser podrían conectar con la Arthur Ashe para contar todo lo que esté ocurriendo en este choque de octavos de final del US Open 2026.