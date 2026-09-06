Alcaraz se desata: pasa por encima de Tommy Paul y ya se posa en cuartos del US Open

Una cuestión recorre la Arthur Ahse. ¿Alcaraz ha estado cuatro meses sin competir? A tenor de su rendimiento, nadie lo diría. Tommy Paul tampoco se lo explica. Resopla al tiempo que los aplausos se van para Alcaraz. Es la imagen de un partido que el murciano se embolsa (6-4, 6-3, 6-4) exhibiendo superioridad. Llegaron las primeras curvas y se creció. Ni físico acartonado, ni fantasmas. Nada. Mucho talento y mucho trabajo. Ha disputado cuatro partidos y ya ha sumado ritmo y confianza a sus golpeos. Pone el broche con cambio de celebración, pero mismo destinatario.

Cambia el arco por el gesto de fusión de la serie Dragon Ball mientras sus hermanos sonríen. Alcaraz ya está en cuartos de final, a tres partidos de revalidar su corona después de cuatro meses sin competir. Han leído bien. Trabajazo suyo y de su equipo. Y eso que la empresa no era sencilla ni meses atrás ni este domingo. Es Tommy Paul un hueso duro de roer. Tenista terco donde los haya, de esos que no se desconecta y va directo. Controla las emociones, rara vez se le ve exteriorizando sus sensaciones. Y esa regularidad y templanza suponen una exigencia constante a su rival.

Pero no hay quien le pare. Vayamos por partes. Lo importante es que Alcaraz está recuperado, ya no quedan dudas sobre el estado de la muñeca, las ha disipado. Está recuperado, solo así se explica cómo acelera la derecha, cómo ha elevado su saque, cómo lleva la iniciativa… Consigue ante Tommy Paul un triunfo sobresaliente, superior a los tres anteriores que se midieron con más cautela. Eran partidos para reencontrar tiempo en pitas y analizar sensaciones. Con Tommy Paul, examen exigente, desató su potencial y pasó por encima sin preguntar.

Incluso quitó el interrogante sobre el saque, su golpe con más margen de mejora desde su recuperación. Comenzó las primeras rondas sacando a 180 km/h, lejos de los casi 200 que solía promediar. Elevó a casi 190 en el segundo partido y ahora, en octavos, sacó lo más cercano a su antigua versión. Pese a la rotura de Paul, nunca dio la sensación de peligrar. Fue sólido y llevó la iniciativa durante todo el partido con una derecha, qué derechica, le permite dominar el punto y dirigirlo a su antojo.