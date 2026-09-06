Fabio Volo, actor italiano: «La risa de tu madre algún día será solo un recuerdo. Y los consejos de tu padre, llegará el momento en que desearás haberlos anotado»

Quizás al público español no le suene demasiado, pero Fabio Volo (de nombre real, Fabio Bonetti) es uno de los actores, presentadores y escritores más queridos de la Italia actual. Entre otras cosas, porque su figura representa esa siempre tan atractiva visión de cómo el esfuerzo y la constancia pueden llevarte al éxito y, a pesar de ese reconocimiento, seguir manteniendo los pies en la tierra.

Antes de la fama, Volo fue un joven de clase trabajadora sin estudios secundarios. Sin embargo, gracias a sus inquietudes y su pulsión irrefrenable por contar historias, se convirtió en un autor de novelas superventas, fue nominado a los premios actorales más importantes de su país y ha tenido una gran presencia como locutor de radio. Como intérprete, Volo estuvo en las quinielas para llevarse el David di Donatello al mejor actor en 2003 por Comprométete. También ha estado presente en títulos populares del país de la bota, como Manuale d’amore 2, La fiebre o Matrimonio y otros desastres. Aunque su historia de superación desde la panadería de su padre hasta el corazón de los espectadores es lo que le ha convertido en un referente para su público.

El panadero que nos enseña a escuchar a nuestros padres: el fenómeno de Fabio Volo

Volo no es un autor que escriba desde una supuesta torre de marfil académica, sino desde la experiencia real. A través de un lenguaje honesto y directo que llega desde su experiencia en la panadería de su padre en Brescia.

El autor saltó a la fama a mediados de los 90 como locutor de radio y presentando para la MTV, la versión italiana de Caiga Quien Caiga. Pero fue en el papel, donde su legión de lectores comenzó su idiolatría. Volo ha escrito auténticos bestsellers como Un día más o El tiempo que querría, hablando abiertamente, sin adornos, de las relaciones humanas. Por eso, la reflexión que traemos hoy está relacionada con aprovechar el tiempo que tenemos, porque el mañana nunca es una garantía. Él mismo lo explicaba así en una publicación de sus redes sociales:

«La risa de tu madre algún día será solo un recuerdo. Y el consejo de tu padre… llegará el momento en que desearás haberlo anotado. Las charlas nocturnas con tus hermanos, los momentos de silencio con las personas que amas: Todo se desvanecerá en el limbo del pasado si no lo vives ahora».

La idea de creer que siempre habrá tiempo

Volo explicaba esa idea de celebrar la vida, cerrando su mensaje con varias frases que nos recuerdan la falsa idea de que siempre habrá más tiempo.

«Creemos que siempre habrá tiempo para decir «te quiero», para pedir disculpas, para estar presente. Pero el tiempo no funciona así. Las manecillas siguen girando incluso cuando no te das cuenta».

Actualmente, Volo combina la promoción de sus últimos libros con su vertiente interpretativa y su presentación del programa radiofónico ‘Il volo del mattino’ en Radio Deejay.