Sanz critica que el alcalde de Adamuz elogió la labor de los servicios de emergencia en el accidente: «No todo vale para ganar votos»

El cambio de postura del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes (PSOE), respecto a la actuación de la Junta de Andalucía en la atención a las víctimas del accidente ferroviario del 18 de enero ha sorprendido a todos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha atribuido las críticas del regidor al funcionamiento del servicio de atención de emergencias 112 a «presiones» de su propio partido. Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha sumado este jueves a la polémica.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Sanz ha señalado que «hace sólo unos días el alcalde de Adamuz daba un reconocimiento a los servicios de emergencias por «la labor solidaria, generosa y ejemplar» el día del accidente ferroviario». El consejero ha acompañado sus palabras con la imagen de una placa conmemorativa instalada por Moreno Reyes en el municipio el pasado 28 de marzo, y se pregunta «¿Qué es lo que ha cambiado?». A continuación, él mismo responde: «La campaña electoral».

👉Hace solo unos días el alcalde de #Adamuz daba un reconocimiento a los servicios emergencias por «la labor solidaria, generosa y ejemplar» el día del accidente ferroviario. ¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral. Es inaceptable el ataque a la labor de los… pic.twitter.com/0ayFnmzsgK — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) May 12, 2026

La placa colocada por el alcalde a finales de marzo recoge el siguiente texto: «El Ayuntamiento de Adamuz en reconocimiento a la labor solidaria, generosa y ejemplar demostrada en el auxilio a las personas afectadas en el accidente ferroviario ocurrido en esta localidad el 18 de enero de 2026, testimoniando unos valores humanos y cívicos dignos del mayor reconocimiento y gratitud pública». Bajo la inscripción figura el nombre y el cargo del regidor, ahora crítico con la Junta.

«Es inaceptable el ataque a la labor de los profesionales. Llegaron 39 ambulancias en los primeros 40 minutos. Y más de 130 sanitarios de urgencias y un despliegue de 800 personas entre todos los dispositivos», afirma el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

«A ver si el 112 va a ser ahora para el PSOE el responsable del mantenimiento de las vías… de vergüenza. Falta a la verdad. No todo vale por intentar ganar votos», concluye el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.