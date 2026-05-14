Sanz critica que el alcalde de Adamuz elogió la labor de los servicios de emergencia en el accidente: «No todo vale para ganar votos»
El consejero de Sanidad afirma que "llegaron 39 ambulancias en los primeros 40 minutos"
El cambio de postura del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes (PSOE), respecto a la actuación de la Junta de Andalucía en la atención a las víctimas del accidente ferroviario del 18 de enero ha sorprendido a todos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha atribuido las críticas del regidor al funcionamiento del servicio de atención de emergencias 112 a «presiones» de su propio partido. Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha sumado este jueves a la polémica.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Sanz ha señalado que «hace sólo unos días el alcalde de Adamuz daba un reconocimiento a los servicios de emergencias por «la labor solidaria, generosa y ejemplar» el día del accidente ferroviario». El consejero ha acompañado sus palabras con la imagen de una placa conmemorativa instalada por Moreno Reyes en el municipio el pasado 28 de marzo, y se pregunta «¿Qué es lo que ha cambiado?». A continuación, él mismo responde: «La campaña electoral».
👉Hace solo unos días el alcalde de #Adamuz daba un reconocimiento a los servicios emergencias por «la labor solidaria, generosa y ejemplar» el día del accidente ferroviario.
¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral.
Es inaceptable el ataque a la labor de los… pic.twitter.com/0ayFnmzsgK
— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) May 12, 2026
La placa colocada por el alcalde a finales de marzo recoge el siguiente texto: «El Ayuntamiento de Adamuz en reconocimiento a la labor solidaria, generosa y ejemplar demostrada en el auxilio a las personas afectadas en el accidente ferroviario ocurrido en esta localidad el 18 de enero de 2026, testimoniando unos valores humanos y cívicos dignos del mayor reconocimiento y gratitud pública». Bajo la inscripción figura el nombre y el cargo del regidor, ahora crítico con la Junta.
«Es inaceptable el ataque a la labor de los profesionales. Llegaron 39 ambulancias en los primeros 40 minutos. Y más de 130 sanitarios de urgencias y un despliegue de 800 personas entre todos los dispositivos», afirma el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.
«A ver si el 112 va a ser ahora para el PSOE el responsable del mantenimiento de las vías… de vergüenza. Falta a la verdad. No todo vale por intentar ganar votos», concluye el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.