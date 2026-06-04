Cielos nubosos y probables brumas marcarán el día en buena parte de la provincia, con lluvias débiles o moderadas avanzando de oeste a este. Las temperaturas descenderán levemente, más acentuadamente en el interior, mientras el viento soplará del oeste. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con lluvias continuas y viento

El cielo de Bilbao se prepara para un día de intensa actividad, con nubes que se despliegan como un manto gris en la mañana, invitando a la lluvia a hacer su aparición. Con un ambiente cargado y húmedo, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 19 grados, mientras el viento sopla de manera constante a 15 km/h, aunque las ráfagas pueden elevarse, recordándonos que es mejor mantenerse seco bajo la lluvia esperada durante todo el día.

Ya por la tarde, el panorama no parece mejorar y aunque la luz se filtrará brevemente antes de que el sol se despida a las 21:47, las probabilidades de chubascos permanecen intactas. Las temperaturas, que alcanzarán su máxima en torno a las 19 grados, podrían sentirse más frescas debido a la sensación térmica, especialmente al caer la noche. Así, la jornada se torna en una danza de luces y sombras, donde el agua y el viento son protagonistas indiscutibles en esta cálida Bilbao.

Mañana gris con probabilidad de lluvias en Baracaldo

La mañana en Baracaldo despierta teñida de un gris inquietante, con nubes amenazantes que se agolpan en el cielo, prometiendo un día revuelto. Las primeras horas traen consigo una sensación de fresco abrazo, con temperaturas que rondan los 16°C y la humedad en aumento, como si el ambiente presagiara un cambio inminente.

A medida que la jornada avanza, las condiciones se tornan más complicadas; la probabilidad de lluvia alcanza el 100% y se espera que las lluvias intensas hagan su aparición tanto por la mañana como en la tarde-noche. El viento del norte soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que acentuará la sensación térmica que podría descender hasta los 13°C. Un consejo práctico: es ideal llevar paraguas y abrigo si se planea salir.

Guecho: nublado y lluvioso todo el día

La jornada en Guecho amanece nublada, con una temperatura mínima de 14°C y un ambiente pesado, ya que la humedad alcanza niveles altos, del 90%. A partir de la madrugada y hasta el mediodía, la probabilidad de lluvia es del 100%, así que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará en dirección norte, con una velocidad media de 25 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta 55 km/h, lo que añadirá un toque de frescura a la mañanita.

A medida que avanza el día, la temperatura máxima se situará en 20°C, pero la sensación térmica podría ser más fría. La lluvia continuará durante la tarde-noche con una probabilidad de 100%, manteniendo el cielo cubierto. Con el sol saliendo a las 6:33 y poniéndose a las 21:47, tendremos un total de más de 15 horas de luz, pero es un día para resguardarse y disfrutar de la calidez del hogar.

Santurce: día nublado y lluvia frecuente

La jornada se presenta con un tiempo nublado y una probabilidad alta de lluvia tanto en la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados, con un viento del norte que soplará a una velocidad moderada, con algunas ráfagas más intensas.

Es un día perfecto para disfrutar de actividades en interiores, como leer un buen libro o ver una película y quizás aprovechar los momentos de calma para salir un rato y respirar aire fresco.

Cielo nublado y lluvia persistente en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta marcada por un cielo nublado y unas temperaturas frescas que rondarán entre los 12 y 18 grados. La lluvia hará su aparición a lo largo de la mañana, acompañada de un viento del norte que soplará a una velocidad moderada.

A medida que avancen las horas, el panorama no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta durante la tarde y la noche. Se recomienda llevar un paraguas y vestir ropa adecuada para el tiempo fresco, ya que la sensación térmica podría llegar a ser más baja de lo previsto.