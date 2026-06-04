San Sebastián o Gaztelugatxe: los sitios de ensueño de Guipúzcoa para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 es quizás el fenómeno astronómico más esperado en España en años, así que lo normal es que muchos ya estén pensando no sólo en verlo, sino en dónde verlo bien. Porque en este caso, el lugar importa mucho más de lo habitual y aunque se habla mucho de Madrid o de Galicia, lo cierto es que el País Vasco no se queda atrás y de hecho, queremos explicaros cómo ver el eclipse de sol desde San Sebastián, Gaztelugatxe y otros lugares de Guipúzcoa.

Y es que la zona de Guipúzcoa parece también recomendable para no perderse nada gracias a su costa abierta al Cantábrico, sus miradores naturales y la ausencia de grandes obstáculos hacia el oeste, que hacen que se convierta en escenario casi perfecto para un eclipse que, además, llegará al atardecer. Ahora bien, hay un matiz importante que conviene tener en cuenta y es que en San Sebastián no se verá la totalidad completa, aunque se quedará muy cerca, de modo que si vives en esta ciudad y quieres encontrar los mejores lugares para seguir el fenómeno astronómico del año, toma nota que te ofrecemos ahora toda la información.

Así será el eclipse solar desde Guipúzcoa

Antes de elegir lugar, conviene entender qué va a pasar en el cielo. En ciudades como San Sebastián, el eclipse será parcial, pero extremo, con una cobertura del 99,8 % de modo que la experiencia va a merecer la pena ya que se podrá ver como el sol desaparece prácticamente del todo, quedando solo un hilo de luz. Eso sí, no habrá corona solar visible (eso solo ocurre en la totalidad), pero la sensación será muy parecida a un anochecer repentino en pleno verano. La luz caerá de golpe, el ambiente cambiará y todo se volverá más silencioso.

Los horarios también son clave aquí. Desde San Sebastián, el eclipse comenzará alrededor de las 19:31 y alcanzará su punto máximo sobre las 20:27. Y ten en cuenta también un detalle que marca la diferencia y es que el sol estará muy bajo, a unos 8 grados sobre el horizonte. Eso significa que si no tienes el horizonte completamente despejado hacia el oeste, te puedes perder el momento.

Queda claro entonces que este no va a ser un eclipse para ver desde cualquier sitio. Al producirse tan cerca del atardecer, cualquier obstáculo puede arruinar la experiencia, ya sea un edificio, una colina, árboles o incluso bruma dado que todo ello puede tapar el sol justo en el momento clave. Por eso, los mejores puntos son aquellos que miran directamente al mar, sin nada delante. Y aquí es donde Guipúzcoa juega con ventaja si bien su costa permite ver el horizonte limpio, abierto, sin interrupciones. Y dentro de esa costa, hay varios puntos que destacan claramente.

Monte Igueldo

Si hay un sitio que reúne casi todo, ese es el Monte Igueldo ya que desde arriba, el horizonte se abre por completo hacia el Cantábrico. No tiene obstáculos y además, tienes la bahía de La Concha a un lado y el perfil del monte Urgull al otro, lo que añade un marco bastante potente al momento. A nivel práctico, también es de los lugares más cómodos ya que se puede subir en coche o en funicular, hay espacio, servicios cerca e incluso opciones para quedarse más tiempo si quieres vivir la experiencia sin prisas, aunque ten en cuenta también que será uno de los lugares más concurridos.

Monte Ulia

Al otro lado de la ciudad, el Monte Ulia ofrece algo parecido, pero con menos exposición. Sus miradores naturales permiten ver toda la línea de costa hacia el oeste, con vistas que llegan incluso hacia la zona de Francia en días despejados. Es un sitio más tranquilo, menos turístico, y eso se va a notar el día del eclipse. No tiene la misma facilidad de acceso que Igueldo, pero a cambio ofrece más calma.

Flysch de Zumaia

Si lo que buscas es algo más espectacular a nivel visual, el flysch de Zumaia es otra historia. Los acantilados crean una de las formaciones geológicas más llamativas del norte, y ver el eclipse desde ahí puede ser algo muy distinto. El horizonte está completamente limpio hacia el oeste y el contraste entre el mar, la roca y la luz cambiante puede dar imágenes muy potentes.

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San Juan de Gaztelugatxe

Aunque está en Vizcaya, a unos 45 minutos, Gaztelugatxe es sin duda otro de los lugares más recomendables y de hecho, es el lugar más espectacular para ver el eclipse, aunque tiene dos problemas claros. El acceso y la masificación. Hay que caminar, reservar en algunos casos y, ese día, se espera bastante gente. Si decides ir, no es un plan improvisado.

¿Y si quieres ver la totalidad completa?

Guipúzcoa se queda justo fuera de la franja de totalidad. Es decir, no verás la corona solar completa. Si quieres esa experiencia, hay que moverse un poco con Vitoria-Gasteiz como una de las mejores opciones cercanas, con más de un minuto de totalidad. Bilbao también entra en esa franja, aunque con una duración más corta, de unos 30 segundos. Ambas están a menos de una hora desde San Sebastián, así que es una decisión bastante realista si buscas el fenómeno completo.

Y por último, sea donde sea que veas el eclipse solar hay algo común para todos que es el uso de unas gafas homologadas (ISO 12312-2)que deberás llevar puestas durante todo el fenómeno.