Sinner se rinde a Rafa Jódar en su firma a las cámaras de TV: «¡Qué jugador!

Rafa Jódar cayó en cuartos de final del Mutua Madrid Open ante un Jannik Sinner lanzado en el intento de conquista de su quinto Masters 1000 consecutivo. El tenista madrileño dejó una gran imagen pese a su derrota ante el número uno del mundo, que no dudó en reconocer su nivel tras cerca de dos horas de partido. «¡Qué jugador!», escribió Sinner en su firma a la cámara de TV después de medirse por primera vez a Rafa Jódar.

Un enfrentamiento que el español aspira a repetir en el futuro, especialmente en un Mutua Madrid Open en el que ha terminado de consolidarse como un nombre a tener en cuenta en el presente. Jódar está alcanzando unas cotas inesperadas en sus primeros meses como profesional. A su primer título ATP en Marrakech ha sumado dos buenas actuaciones en Barcelona y Madrid para escalar en la clasificación. En estos momentos, ocupa de manera virtual el puesto número 34 del ranking ATP y buscará en Roma situarse dentro de los 32 cabezas de serie para Roland Garros.

Keeping it classy 🤝@janniksin with some high praise for Jodar #MMOpen pic.twitter.com/iE8IokLMZi — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2026

Del torneo madrileño, su casa, Rafa Jódar no sólo se lleva el botín de puntos y el cariño del público. También ha recibido los halagos de Jannik Sinner, un jugador con el que comparte ciertas similitudes en su juego y que no ha dudado en destacar al español. «Me ha llevado al límite. Es un jugador increíble. Era la primera vez que me enfrentaba a él, para la próxima ya sé lo que me espera», destacó de manera más extensa que en su firma a la cámara de TV el número uno del mundo.

Sinner sufre ante un combativo Rafa Jódar

No le falta razón a Jannik Sinner, que tuvo que emplearse a fondo para evitar que el encuentro se alargara hasta el tercer set. El italiano levantó hasta cinco bolas de break en la segunda manga -varias de ellas bien jugadas por Jódar- para sentenciar el encuentro en el tie-break. También fue engañoso el resultado del primer set (6-2), en el que el número uno tuvo que sufrir las embestidas de Jódar, que terminó por derrumbarse ante las oportunidades perdidas.

Sinner ya espera rival en semifinales, donde se medirá al ganador del duelo entre Artur Fils y Jiri Lehecka. El francés viene de superar a Jódar en una disputada semifinal del Trofeo Conde de Godó, mientras que el checo siempre se crece en Madrid; donde ostenta el honor de ser el último tenista capaz de ganar a Rafa Nadal antes de su retirada. El encuentro entre Sinner y el vencedor del Fils-Lehecka se disputará el viernes 1 de mayo.