El Mutua Madrid Open se llena de VIPs en el partido entre Jannik Sinner y Rafa Jódar

La pista central de la Caja Mágica en el Mutua Madrid Open, llamada Manolo Santana, se ha llenado de VIPs durante el partido de cuartos entre Jannik Sinner y Rafa Jódar. El tenista italiano, número uno del mundo, se mide al jugador revolución del tenis español en un duelo que estaba lleno de expectación.

Bernie Ecclestone, durante muchísimos años jefe de la Fórmula 1, futbolistas como Courtois, Lunin, Bellingham y Mastantuono, jugadores del Real Madrid, Raúl González Blanco, leyenda del equipo blanco, o Ion Tiriac, ex tenista y durante años director del Masters 1.000 de Madrid, han sido algunos de los personajes VIPs que han estado en este encuentro que ha agotado todas las entradas en la Caja Mágica. Además, también ha estado en el encuentro José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

El duelo tiene todos los ingredientes para ser el mejor de lo que va de torneo. Al menos es el que más expectación ha levantado entre los aficionados porque enfrenta al número 1 del mundo, Jannik Sinner, contra la gran revelación del tenis español, un Rafa Jódar que ha irrumpido con muchísima fuerza este año. Además, el italiano no disputó el Masters 1.000 de Madrid en 2025, por lo que la atracción es mayor.

Como era lógico, el partido es muy emocionante y muchos de estos VIPs no han querido perdérselo. Varios jugadores del Real Madrid como Courtois, Lunin, Bellingham o Mastantuono han estado en la Caja Mágica para disfrutar en vivo del encuentro de tenis. Además, también ha acudido Bernie Ecclestone, que tiene 95 años.

Así, la pista Manolo Santana de la Caja Mágica se ha vestido de gala para acoger uno de los mejores partidazos de este torneo: Rafa Jódar – Jannik Sinner. El madrileño se mide al número uno del mundo en los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 en un choque que ha sido de los más esperados en el torneo en el que no está Carlos Alcaraz por lesión.