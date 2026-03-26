Mar Flores ha regresado de República Dominicana tras una semana clave en su familia. Su sobrina, Irene Matamoros, pasó por el altar el pasado sábado 21 de marzo en Lucena; su nuera, Alejandra Rubio, solo horas antes anunció su segundo hijo en común con Carlo Costanzia -que se sumó a su salida temporal de la televisión y como colaboradora de Telecinco-.

La reacción de Mar Flores a las noticias familiares

Oculta bajo unas gafas de sol, Mar Flores ha aterrizado en España tras una semana de promoción de su libro en la otra punta del mundo. La modelo ha estado ajena a una semana en la que su familia ha sido protagonista en varios sentidos.

Su ausencia a la boda de su sobrina, Irene Matamoros, fue de lo más sonada. Debido a su excelente relación con su hermana, Marián Flores y su sobrina Laura, fue llamativo que no acudiera. De haber sido así, la maniquí se hubiera encontrado con Diego y Kiko Matamoros, con los que no tiene buena relación.

Mar Flores. (Foto: Gtres)

Sin embargo, tampoco ha estado presente en el país cuando su nuera dio una noticia que ha puesto patas arriba la vida de su primogénito, que será padre por segunda vez a finales del verano.

A esta noticia ha reaccionado Mar nada más llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fiel a su estilo, Flores ha evitado contestar a las preguntas más personales de la prensa. En primer lugar ha hablado sobre la llegada de su segundo nieto. Al igual que ocurrió con Carlo Jr., la modelo prefiere no hablar de los pequeños de la casa. «Mis conversaciones con ellos son privadas. No voy a hablar de algo que no es mío. No tengo nada que decir», ha dicho. Eso sí, ha reconocido que están «muy contentos» por la gran familia que han formado.

Opina sobre la salida de Alejandra

Otra de las grandes noticias de la semana ha sido la retirada de Alejandra Rubio de la pequeña pantalla. Tras anunciar su segundo embarazo, la hija de Terelu Campos anunció que se iba temporalmente de la pequeña pantalla para centrarse de lleno en su familia y en la publicación de su primera novela.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Una decisión que ha aplaudido su suegra, Mar Flores, que ha dicho que sí que ha felicitado a su nuera por su cumpleaños: «Me parece la mejor decisión que ha tomado en toda su vida, creo que eso va a fortalecer a la familia, me parece coherente y madura. Espero que esta decisión que han tomado, les ayude».