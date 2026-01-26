El hijo del detenido en Sueca también declara que su padre mató a su amigo mientras jugaban a la Play

El hijo del hombre detenido por el asesinato de un menor de 13 años en Sueca (Valencia) ha declarado a los investigadores la misma versión ofrecida por su padre: que fue el hombre quien acabó con la vida de Álex, amigo del menor, a cuchilladas mientras jugaban a la PlayStation.

A primera hora de este domingo, las autoridades tomaron declaración al hijo del arrestado para conocer su relato de lo ocurrido. Según han informado los agentes, el menor reprodujo de forma sustancial la versión de su padre, asegurando que este irrumpió en la habitación «como si estuviera loco» y acuchilló a su amigo de manera repentina y sin mediar explicación.

El crimen se produjo el sábado por la tarde, cuando la víctima acudió al domicilio de su amigo para pasar la tarde juntos. De acuerdo con la investigación, los dos menores se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda cuando el padre de uno de ellos entró y, por causas que aún se están investigando, atacó mortalmente al niño con un cuchillo de cocina.

Poco después, el hombre, de 48 años, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca con restos de sangre en la ropa y confesó haber cometido el crimen, manifestando a los agentes que había sufrido un «ataque de locura». Los agentes se desplazaron de inmediato al domicilio indicado, donde localizaron el cuerpo sin vida del menor, que presentaba heridas de arma blanca y evidentes signos de violencia.

En un primer momento, la Guardia Civil consideró «poco habitual» que un adulto atacara de forma tan violenta y repentina al amigo de su hijo sin que exista, por ahora, constancia de un conflicto previo. Asimismo, el hecho de que los dos menores estuvieran inicialmente solos en la habitación, junto a algunas incongruencias temporales y forenses aún en análisis, ha llevado a los investigadores a explorar la posibilidad de que el detenido esté encubriendo a su hijo.

El asesinato ha provocado una profunda conmoción en Sueca, donde el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial, con banderas a media asta y actos de recuerdo en memoria del menor. El centro educativo al que asistía la víctima ha activado protocolos de apoyo psicológico para alumnos, docentes y familias.

El detenido permanece bajo custodia policial y a la espera de pasar a disposición judicial, mientras el Grupo de Homicidios de la Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer definitivamente la autoría y las circunstancias del crimen.

La despedida de la víctima

Según ha publicado Las Provincias, cuando Álex le dijo a su madre que se marchaba a casa de su amigo, a ella no le gustó la idea y le dijo que no fuera porque el padre -el asesino confeso- no le inspiraba confianza.

Para tranquilizar a su madre, la víctima se despidió con un «tranquila mamá, que es muy buen hombre» en torno a las 17:30 horas cuando salió de su casa.