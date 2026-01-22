Un joven ha matado a sus padres a puñaladas en Fuengirola (Málaga) y se ha tirado por la azotea del edificio quitándose la vida. La Policía Nacional investiga los asesinatos, tras acudir al domicilio donde se ha producido el doble parricidio y recoger el arma del crimen.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8:50 horas de este jueves, cuando se recibe aviso en la sala del 091, alertando del fallecimiento de un joven cuyo cadáver se encontraba en la acera tras precipitarse de un edificio.

La Policía, una vez en el lugar, descubrió el cuerpo del padre de joven precipitado. El hombre de 65 años había sido asesinado presuntamente por su hijo dentro del domicilio situado en la Avenida de los Boliches de Fuengirola. Junto a él, su esposa herida de gravedad.

Los servicios sanitarios, tras llegar al domicilio, trasladaron de emergencia a la madre del parricida a un hospital, la mujer se encontraba en estado muy grave por heridas de arma de blanca y finalmente ha fallecido.

Delante de su hermano discapacitado

Las primeras pesquisas de la Policía Nacional apuntan a que el matrimonio ha podido ser atacado por su hijo y este posteriormente se ha precipitado desde la azotea del inmueble.

El joven, de 36 años de edad, habría matado a sus padres con extrema violencia delante de su hermano discapacitado.