Detenida una joven de 18 años por apuñalar a su novio con un cuchillo de cocina en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio, de 22, durante una discusión «por celos» en una vivienda de Málaga.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana del pasado 14 de septiembre, aunque no han trascendido hasta ahora. Una llamada al 112 alertó de una fuerte pelea de pareja que se había saldado con un hombre herido en un domicilio del barrio de La Malagueta.

La víctima sufrió una herida de arma blanca en un hombro y fue trasladada a un hospital de la capital. También presentaba arañazos en la cara. Ella fue detenida como presunta autora de un delito de lesiones, según trasladan fuentes policiales.

El cuchillo utilizado en la agresión fue arrojado por la ventana del inmueble, según apunta Sur. Las partes fueron citadas para un juicio rápido el lunes 15 de septiembre.

Detenida por un robo en Granada

En otro orden de cosas, la Policía Nacional ha detenido en Granada a una mujer de 25 años por asaltar un domicilio de la capital. La joven forzó dos cerraduras de la puerta principal con un destornillador y fue sorprendida por los agentes en el interior de la vivienda.

El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde de este domingo. Tras la llamada de un vecino, la Policía se personó en el inmueble, situado en el distrito Sur. En el salón se encontraba la mujer, que fue incapaz de dar una respuesta lógica a su presencia en el interior de un inmueble ajeno.

Fue detenida como presunta autora de un delito de robo con fuerza y ya ha pasado a disposición judicial, según informa la Policía. Al parecer, una segunda mujer abandonó el lugar de los hechos antes de la llegada de los agentes, por lo que la investigación sigue abierta.