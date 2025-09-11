A prisión la mujer que presa de celos encargó a un marroquí secuestrar y violar a una joven en Almería

La mujer detenida por planear y ordenar el secuestro y la violación de una joven en Albox (Almería) el pasado julio ha ingresado en prisión provisional por orden del juzgado que instruye la causa. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para localizar al presunto autor material de la violación, un varón marroquí compinchado con la acusada. La investigación apunta a un trasfondo sentimental como desencadenante de los hechos.

La juez atribuye a la autora intelectual delitos de agresión sexual, detención ilegal, lesiones, amenazas y un delito contra la integridad moral, este último por vejaciones a la víctima.

Los hechos se remontan al pasado 11 de julio. La víctima, una vecina de Macael de 28 años. El móvil, celos y venganza. Según la investigación, la acusada y su socio introdujeron a la joven a la fuerza en un vehículo de alta gama mientras el hombre le colocaba una navaja en el cuello.

Desde Macael la llevaron a una vivienda de Albox, donde la investigada le rapó el pelo y las cejas y le sacó varias fotos, según señalan fuentes judiciales a Europa Press. Posteriormente, la procesada dio a su compinche la orden directa de que la violara, como así hizo. Acto seguido la trasladaron a un descampado con una toalla envuelta en la cabeza y la abandonaron allí, advirtiéndole de que si contaba algo, la matarían.

La Guardia Civil tiene en su poder grabaciones de cámaras de seguridad de Macael que muestran a la procesada con su compinche marroquí en el coche. También cuenta con declaraciones de testigos que aseguran haber visto a los juntos en el vehículo.

El coche de alta gama utilizado supuestamente para el rapto es propiedad de la madre de la investigada y quedó precintado en un taller cinco días después de los hechos. El propietario del establecimiento denunció que la procesada se presentó en varias ocasiones en las instalaciones para intentar retirar el vehículo pese al depósito judicial. Finalmente, aprovechando un descuido, se lo llevó del taller. La acusada dice que fue su madre y que nadie les avisó de que el coche estaba bajo precinto policial.

Tras su detención, tres días después del secuestro, la Guardia Civil la dejó en libertad, sin comparecer en sede judicial, debido a su avanzado estado de embarazo, según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a Europa Press. La sospechosa fue citada este miércoles a declarar ante la juez de Instrucción del Tribunal de Instancia n.º 1 de Purchena, que ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La juez ha atendido la petición de Fiscalía y de la acusación particular, valorando el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos, la posibilidad de reiteración delictiva, ya que sabe dónde vive la víctima, y los indicios de intento de sustraer un elemento clave de la causa (el coche del secuestro).

Por su parte, la Guardia Civil trabaja en la localización y detención del presunto autor material de la violación, al que ya han puesto nombre y rostro.

«Todos somos Pili»

El suceso provocó una gran conmoción en Macael, donde el 24 de julio tuvo lugar una multitudinaria concentración ciudadana para pedir «justicia» para su vecina, con pancartas con mensajes como ‘Todos somos Pili’, ‘Justicia ya’ o ‘Tu dolor no se borra’.

Las autoridades desvincularon este caso de los disturbios registrados en Torre Pacheco (Murcia), que las redes sociales intentaron conectar de forma errónea.

«Pili fue secuestrada en su pueblo, trasladada a Albox por la fuerza y allí, vejada y violada. Presuntamente una mujer ha sido la autora intelectual y un hombre el autor material de la agresión. La mujer fue detenida y puesta en libertad pocas horas después por motivos de salud, y el hombre aún se encuentra en paradero desconocido», indicaban entonces al respecto desde el Ayuntamiento de Macael.

El alcalde, Raúl Martínez, reclamó «más efectivos a la persecución del violador». «Que sea detenido y puesto a disposición judicial, utilizando para ello todos los medios necesarios, incluidos grupos especializados de la Guardia Civil a nivel nacional. No es razonable que 14 días después el agresor siga libre», dijo entonces. De aquello han pasado ya dos meses.