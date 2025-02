Cinco años de cárcel para un mujer que apuñaló en el pecho a su ex por no defenderla en una discusión

La Audiencia de Huelva ha sentenciado a una mujer a cinco años de cárcel por apuñalar en el pecho a su ex pareja con un cuchillo de cocina de 19 centímetros por no defenderla durante una discusión con una tercera persona. La mujer, de 27 años y nacionalidad colombiana, ha sido condenada por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de septiembre de 2023. La procesada, Milagrosa, con antecedentes no computables, tenía un hijo menor de edad con su ex novio, Héctor. La sentencia declara probado que sobre las 23:30 horas, la acusada se acercó al parque del antiguo Estadio Colombino para entregar al niño a su ex pareja. Dado que Héctor tenía una orden de alejamiento sobre ella, abandonó el lugar en cuanto la vio.

Esa misma madrugada, el hombre se encontraba en un bar de Huelva cuando vio de nuevo a su ex, por lo que se marchó del local por el mismo motivo y se fue a casa de un amigo. Una vez allí, mientras estaba en la cocina, apareció la acusada, que también vivía allí, aunque él lo «desconocía», según la sentencia.

Milagrosa «mostró un gran enfado» por el ruido que estaban haciendo y empezó a discutir con otra mujer que estaba también en el domicilio. Ante esta situación, Héctor abandonó la vivienda, pero su ex cogió un cuchillo de la cocina y salió tras él. Ya en la calle, le «reprochó que no le hubiese defendido en la discusión». Cuando él se giró para ver qué quería ella le clavó el cuchillo en el pecho, ataque que puso en «alto riesgo» su vida, según señala el fallo, consultado por OKDIARIO Andalucía.

Tras el ataque, Milagrosa se quedó pidiendo auxilio hasta que llegó la ambulancia y la Policía, a quien entregó el arma blanca de 19 centímetros. La puñalada penetró 1,6 centímetros en el pulmón y el hombre tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La Fiscalía solicitaba para la acusada ocho años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa. La defensa pedía un año de cárcel por un delito de lesiones agravadas.

Finalmente, tras el juicio celebrado el pasado mes de noviembre, la Sección Primera de la Audiencia resuelve calificar los hechos de homicidio intentado ya que observa un «propósito de matar», aunque sea sin intención directa. La acusada realizó la acción «aceptando sus consecuencias» y con «desprecio por la vida» de su ex pareja, concluye.

Así pues, el tribunal condena a la mujer a cinco años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y le impone una orden de alejamiento sobre su ex por un periodo de seis años. También le priva de la patria potestad respecto del hijo en común con la víctima, que renunció a cualquier tipo de indemnización por estos hechos.