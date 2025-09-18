Detenida una mujer por apuñalar a su ex marido con un cuchillo jamonero en Almería

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 57 años por apuñalar a su ex marido con un cuchillo jamonero este miércoles en una vivienda de Almería. La víctima, de unos 63 años, recibió una puñalada en el costado izquierdo, aunque su vida no corre peligro.

El suceso se produjo poco antes de las 18:30 horas, en la calle Remo del barrio de Pescadería. El hijo del matrimonio, de 39 años, llamó al 112 para alertar de que su madre había atacado a su padre con un cuchillo en el domicilio familiar, donde conviven intermitentemente pese a estar divorciados.

En el lugar se personaron agentes de la Policía Nacional y Policía Local y efectivos sanitarios del 061, que encontraron al hombre con una herida de arma blanca en el costado y con abundante sangrado. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y se encuentra bajo observación médica a la espera de su evolución.

La mujer reconoció los hechos ante los agentes y sufrió un ataque de ansiedad, por lo que también tuvo que ser trasladada al citado hospital. La Policía recuperó el arma empleada en la agresión, un cuchillo jamonero que aún mostraba restos de sangre.

Fuentes policiales han precisado a Efe que ambos tienen antecedentes por malos tratos y ya se habían registrado episodios violentos entre ellos. La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias antes de la puesta a disposición judicial de la mujer, que se producirá en las próximas horas.