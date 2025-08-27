Detenida una mujer en Palma tras apuñalar a su marido en plena discusión doméstica

Una fuerte discusión doméstica en el barrio de La Soledad acabó este pasado martes con una mujer detenida y su marido herido por arma blanca.

Eran cerca de las nueve de la noche cuando la tranquilidad de la calle San Isidor, una travesía de Tomás Rullán en el barrio palmesano de La Soledad, se rompió con gritos que alertaron a varios vecinos. Minutos después, el teléfono del 091 recibía sucesivas llamadas que advertían de un posible caso de violencia de género en curso en el interior de una vivienda.

Las patrullas de la Policía Nacional llegaron con rapidez. En el interior de la casa encontraron un escenario de tensión: una pareja que acababa de protagonizar una violenta discusión. El hombre, de unos 50 años y origen guineano, presentaba una herida en el costado izquierdo producida por un cuchillo. Los agentes lo separaron de inmediato de su pareja y pidieron asistencia médica urgente. Según los testigos, la mujer tiene problemas con la bebida y cuando consume alcohol se vuelve muy violenta.

Hasta la vivienda se desplazó una ambulancia medicalizada del SAMU-061. El personal sanitario atendió al herido en el lugar y, aunque las lesiones se localizaron en el área del tórax, los facultativos confirmaron que no revestían gravedad. Tras las curas, el hombre pudo permanecer bajo observación sin necesidad de traslado hospitalario inmediato.

Mientras tanto, la mujer fue arrestada por los agentes y conducida a dependencias policiales. Permanece detenida en la Jefatura Superior acusada de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El incidente ha vuelto a poner de relieve la tensión latente en algunos hogares y la rápida reacción vecinal, cuyas llamadas resultaron clave para evitar consecuencias más graves. La investigación sigue abierta a la espera de que se esclarezcan las circunstancias exactas de la agresión.