Adiós a la vajilla Duralex: IKEA la reinventa y es más moderna, práctica y bonita

Durante años, la vajilla Duralex ha sido un básico en muchísimos hogares. Un tipo de vajilla que se caracterizaba (y lo sigue haciendo) por su resistencia casi indestructible. Ese cristal transparente del que siempre se ha dicho que «dura toda la vida» y que como decimos, formaba parte de la memoria de cocina de varias generaciones. Pero incluso los clásicos necesitan un relevo, y parece que IKEA quiere ocupar ese hueco con una nueva colección que combina diseño, calidez y un toque artesanal que está gustando mucho. Una línea además de edición limitada, en la que encontramos piezas que son perfectas para conformar una vajilla al estilo duralex pero como decimos, con diseño renovado.

Nos estamos refiriendo a la nueva colección OMMJÄNGE que llega justo en ese momento en el que muchos buscan algo más que funcionalidad. No basta con que el vaso aguante golpes o el cuenco sirva para todo; ahora se valora que la mesa transmita algo distinto, que tenga color, textura y un punto decorativo sin complicaciones. Y ahí es donde IKEA está acertando con estas nuevas propuestas que se caracterizan por ser piezas sencillas, pero con personalidad, y que pueden usarse a diario sin miedo a estropearse. Lo curioso es que, sin renunciar a lo práctico, esta colección consigue ese efecto que hace que te apetezca tenerlo siempre sobre la mesa (ya sea que celebres algo, o para el día a día) y que hacía años no se veía en una vajilla de vidrio. No pretende competir con materiales de lujo ni reinventar lo imposible; simplemente ofrece una alternativa cálida, moderna y con un acabado helado que hace que el clásico Duralex parezca de otra época.

La nueva vajilla que arrasa en IKEA

Después de varios años en los que la cristalería había perdido protagonismo frente a lo práctico y lo casi indestructible, esta vajilla de IKEA devuelve al vidrio ese papel central en la mesa. Lo hace sin estridencias, con colores cálidos y un acabado que recuerda a las piezas hechas a mano, pero manteniendo la resistencia y la facilidad de uso que siempre han caracterizado a la firma sueca. Se trata de una propuesta pensada para renovar sin complicaciones y, sobre todo, para disfrutar a diario. Y dentro de todo el conjunto, hay como decimos, algunas piezas que acaparan toda la atención porque son al fin y al cabo, las que podemos usar como parte de nuestra vajilla. Son estas:

Jarra OMMJÄNGE

La jarra es una de las piezas que mejor representan el espíritu de la colección. El degradado entre ámbar y blanco aporta una sensación visual muy cálida, y la forma redondeada hace que destaque incluso antes de llenarla. Su capacidad de 2,7 litros permite utilizarla tanto para bebidas como para decorar un aparador. El mango es cómodo y la pieza tiene suficiente peso para transmitir firmeza sin resultar incómoda. El precio es de 17,99 euros

Vaso OMMJÄNGE

El vaso sigue la misma estética en un formato más manejable. Los 28 cl lo hacen perfecto para el día a día y el vidrio soplado introduce pequeñas variaciones que dan carácter a cada unidad. El degradado ámbar–blanco cambia según la luz, y eso lo aleja por completo del vaso transparente típico de siempre. Es práctico, resistente y, al mismo tiempo, aporta un toque cálido a la mesa que sorprende lo fácil que encaja. El precio es de 3,99 euros.

Cuenco OMMJÄNGE

El cuenco de 15 cm es de esas piezas que se usan constantemente sin pensarlo. El tamaño es perfecto para desayunos, frutas, sopas o aperitivos, y el acabado helado en la parte inferior crea un contraste muy suave con el ámbar del borde. Tiene un aire artesanal que da la sensación de pieza cuidada sin ser delicada. Es funcional, bonito y muy fácil de combinar con cualquier vajilla que ya haya en casa. El precio es de 4,99 euros.

Fuente OMMJÄNGE

La fuente de 30 cm completa la propuesta de mesa con una pieza grande y vistosa. El vidrio es más grueso, el degradado más amplio y las hendiduras laterales permiten servir líquidos con comodidad. Es ideal para platos al centro, ensaladas o preparaciones más generosas. En mesa luce muchísimo y mantiene ese equilibrio entre diseño y practicidad que define toda la serie. El precio es de 17,99 euros.

Estos son los cuatro productos que arrasan estos días en IKEA y que de hecho, sirven para conformar una vajilla al estilo de las de Duralex. Sin embargo, la colección OMMJÄNGE cuenta con piezas de otras categorías como muebles pequeños, cestas o textiles inspirados en el mismo estilo escandinavo, con la misma belleza que el vaso o los cuencos y también en edición limitada de modo que si te gusta, nada como hacerte con ella antes de que se agote. Ya está en tiendas y en la web de IKEA.