Se confirma por primera vez lo que todo el mundo se pregunta sobre la relación de Morata y Alice Campello

Se ha despejado definitivamente una de las incógnitas más comentadas de la crónica social. Álvaro Morata y Alice Campello han decidido poner fin de manera definitiva a su matrimonio, una ruptura que confirma lo que desde hace semanas se daba por hecho y que ahora ha sido ratificada por el propio futbolista.

Ha sido el propio Álvaro Morata quien ha confirmado la separación al periodista Javi de Hoyos, con quien ha mantenido una conversación directa y sin intermediarios. Según ha trascendido, los abogados de la pareja ya se encuentran redactando los documentos correspondientes al divorcio, un paso que certifica que no se trata de una crisis pasajera ni de una nueva pausa temporal en su relación. El delantero ha insistido en un aspecto que considera esencial: no existen terceras personas implicadas en la ruptura.

Morata y Campello habían decidido entonces darse una segunda oportunidad tras anunciar su primera separación. El regreso estuvo acompañado de gestos de cercanía, imágenes compartidas en redes sociales y mensajes que transmitían estabilidad. Sin embargo, con el paso de los meses, la relación volvió a resentirse hasta desembocar en una nueva crisis que, en esta ocasión, ha resultado definitiva.

La noticia no ha sorprendido del todo al entorno mediático ni a quienes seguían de cerca la evolución de la pareja. Desde hacía semanas se comentaba que la situación era delicada y que ambos estaban tomando decisiones importantes de forma discreta, priorizando la calma y el bienestar familiar.

Morata abandona la casa familiar

El colaborador Pedro J. adelantó en el pódcast En todas las salsas que el matrimonio había llegado a su final, señalando que ambos esperaban el momento adecuado para hacerlo oficial, cuando todo estuviera bien definido. Ese momento ha llegado ahora, con la confirmación directa de Morata a Javi de Hoyos durante su intervención en el programa D Corazón.

El periodista explicó que, pese a la ruptura, el futbolista quiso subrayar que Alice Campello sigue siendo una figura central en su vida. «Alice es la mujer de su vida», ha reiterado Morata, dejando claro que, aunque el matrimonio no ha funcionado, ambos continuarán unidos como familia por el bienestar de sus cuatro hijos. Según este relato, la decisión se ha tomado desde la reflexión y no desde el conflicto, asumiendo que la segunda oportunidad no ha dado el resultado esperado.

Morata también ha querido recalcar que la incompatibilidad que ha surgido entre ambos no anula el afecto ni el respeto mutuo. Una explicación que busca alejar el foco del sensacionalismo y situar la ruptura en un terreno más íntimo y personal. Desde hace semanas, el jugador ya no reside en la vivienda familiar de Milán, donde Alice Campello continúa con los niños.

Toda la información sobre la ruptura

En su intervención, Javi de Hoyos ha reconocido que tanto Morata como Campello han atravesado etapas especialmente complicadas a lo largo de los últimos años. Momentos de presión, desgaste emocional y dificultades personales que, con el tiempo, han terminado pasando factura a la relación. Según el periodista, ambos están sufriendo con esta decisión, pese a asumirla como la única salida posible en este momento.

La historia de la pareja ha estado siempre muy expuesta al escrutinio público. Su forma de compartir la vida familiar, los viajes, los nacimientos de sus hijos y los mensajes de apoyo mutuo construyeron una imagen de unión sólida que, con el tiempo, se ha ido resquebrajando. La ruptura de 2024 ya evidenció que existían problemas profundos, y aunque el intento de reconciliación generó expectativas, finalmente no ha sido suficiente.

La relación ha acabado para siempre

Álvaro Morata y Alice Campello se conocieron en 2016, cuando el futbolista militaba en la Juventus de Turín. El primer contacto se produjo a través de las redes sociales, un canal habitual en el entorno del deporte de élite, y dio paso a una relación que avanzó con rapidez. Apenas un año después, en junio de 2017, contrajeron matrimonio en Venecia, ciudad natal de la influencer, en una ceremonia que reunió a destacadas figuras del deporte y de la alta sociedad.

A partir de entonces, construyeron una vida en común marcada por los continuos cambios de país derivados de la carrera deportiva de Morata, la llegada de sus cuatro hijos y una intensa presencia en redes sociales. Declaraciones públicas de amor, posados familiares y una imagen de complicidad constante reforzaron durante años la percepción de una relación estable y sólida.

Sin embargo, el paso del tiempo y las dificultades acumuladas han acabado imponiéndose. La separación definitiva pone fin a nueve años de matrimonio, con etapas de distanciamiento y reconciliación, y cierra una historia que ha sido seguida de cerca tanto por la prensa deportiva como por la crónica social.

El final del matrimonio de Álvaro Morata y Alice Campello confirma que, pese a los intentos por reconducir la relación, no siempre es posible sostener un proyecto común. A partir de ahora, ambos inician una nueva etapa personal, unidos por sus hijos y por una historia compartida que, aunque no haya tenido un final feliz, forma parte esencial de sus vidas.