En esto estaban en Transportes: a la nº 3 de Puente le preocupaba ‘Peppa Pig’ y los «hombres musculosos»

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, tenía en 2024 en Marta Serrano Balbuena a una de sus principales responsables, concretamente la tercera en importancia dentro del organigrama. Entonces secretaria general de Transporte Terrestre, esta dirigente culpó en una intervención a los dibujos animados de Peppa Pig y de La Patrulla Canina, entre otros, de la menor presencia de la mujer en el sector del transporte, debido a que en ellas los «hombres musculosos» reparaban las vías.

Serrano Balbuena fue la primera responsable del cargo de secretaria general del Transporte Terrestre –fue cesada en mayo de 2025– y, como tal, acudió a un acto llamado El papel de la mujer en la conservación de la red viaria, donde dejaría unas declaraciones que la hemeroteca ha devuelto a la actualidad en plena crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz y el caos en el servicio de Rodalies en Cataluña.

En su intervención, la entonces alto cargo del Ministerio de Óscar Puente, aseguró que se está «enseñando» a las niñas que el sector de Transportes «no es para ellas». Marta Serrano se explicó, dirigiéndose a aquellas personas que tienen niñas pequeñas. «Si veis dibujos animados con ellas, los dibujos animados lo que le dicen a las niñas es que nuestro sector, el sector de la conservación de carreteras, el sector de la construcción de obra nueva, es un sector que es de hombres».

A continuación, decidió centrarse en una serie de dibujos animados en concreto. «Veis Peppa Pig y todos los operarios, el 100% de los operarios son señores gigantes y muy musculosos que son los que están reparando los agujeros de las carreteras de la serie. Y eso a mí hija, que tiene 6 años, se le queda en la cabeza porque es lo que está viendo», subrayó, dejando claro que «por mucho que» su hija viera que ella trabajaba «del otro lado», lo que se impone es «lo que ve en el ámbito cultural que ella tiene, que es la televisión y los dibujos animados, es lo que ocurre, y pasa en todas las series».

Serrano también habló de otra conocida publicación de dibujos animados en televisión, La Patrulla Canina, sobre la que dijo que ahí «la mujer es la que se dedica a las labores de cuidados». La alto cargo de Puente completó este fragmento de su intervención protestando porque «pasa en todas las series» y asegurando que «es muy difícil que cuando lleguen a los 8, a los 10 años, cuando lleguen a secundaria y tengan que empezar a elegir un itinerario, nos elijan a nosotros».