El presidente de Renfe gasta 313.632 € en cuatro coches de alta gama para su cúpula mientras los trenes colisionan

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, gasta 313.632 euros (IVA incluido) en cuatro coches de alta gama para su cúpula mientras los trenes chocan, descarrilan y los fallos en la red ferroviaria son constantes por toda España.

Fernández Heredia ha sacado una licitación para alquilar durante cuatro años cuatro vehículos híbridos enchufables por el módico precio de 78.408 euros por vehículo a pagar mediante renting. Gracias a esta modalidad, los coches luego serán devueltos tras ser disfrutados por la cúpula del presidente de Renfe.

Según la contratación consultada por OKDIARIO, los vehículos supuestamente «ecológicos» que sacan a licitación funcionarán con gasolina, aunque serán híbridos para poder entrar en zonas de bajas emisiones. Tendrán entre 150 cv y 220 cv de potencia y todas las comodidades para que los cuatro importantes miembros de la alta dirección de Renfe no tengan ninguna queja.

Todos estos vehículos contarán con chofer. Además, se solicita que los coches tengan tapicería de cuero en todos los asientos, que además serán ajustables eléctricamente en el caso de los delanteros, con regulación en altura, apoyo lumbar y función de calefacción para mayor comodidad en épocas frías.

El color será negro con pintura metalizada, y todos los vehículos deben ser del mismo modelo y características. Los cristales traseros, además, tendrán que estar tintados en color oscuro con un 45% de transmisión de luz, proporcionando privacidad para los jefes de Renfe.

Los coches serán tipo berlina y las dimensiones mínimas establecidas son 4.700 mm de longitud total, 1.800 mm de anchura y 1.400 mm de altura, garantizando así un espacio interior adecuado para los pasajeros y el equipaje.

Respecto a la tecnología, seguridad y equipamiento adicional, los vehículos incluirán faros de tecnología LED para una mejor iluminación, sistema de navegación integrado, conexión Bluetooth para teléfono móvil y dispositivos, y cámaras de aparcamiento tanto delanteras como traseras.

Renfe también especifica que sus directivos no se quedarán en ningún momento sin coche: «Durante el periodo en que Renfe no pueda utilizar alguno de los vehículos arrendados por motivos planificados, tales como revisiones de ITV, otras revisiones legales de aplicación… el adjudicatario pondrá a disposición de Renfe de forma inmediata un vehículo de sustitución».

«No existirá ninguna limitación en el número de kilómetros a recorrer por cada vehículo durante la duración del arrendamiento. Como consecuencia no se producirán cargos o abonos por dicho concepto, no obstante, el kilometraje estimado por vehículo es de 140.000 kilómetros para el período de los 48 meses», expone Renfe en el documento de especificaciones técnicas del contrato recogido por OKDIARIO.

Amigos del presidente de Renfe

El presidente de Renfe Álvaro Fernández no será el único que circule en estos coches, también usará estos vehículos de alta gama el director general de operaciones y negocios José Alfonso Gálvez. Galvez es amigo personal del presidente de Renfe y fue su mano derecha en Auvasa en tiempos del ministro Oscar Puente en Valladolid.

Los otros dos directivos que utilizarán los coches serán Sergio Bueno, director general adjunto a Presidencia, Estrategia y Relaciones Institucionales, y Lucas Calzado, director general de Organización y Talento.

El primero de ellos fue alcalde de Santa Fe (Granada) gracias al PSOE durante 11 años y el segundo es que se ha encargado personalmente desde su dirección de conseguir los vehículos de alta gama.

Gran divulgador de la bicicleta

El presidente de Renfe es un gran divulgador de los beneficios del uso de la bicicleta pese a que ahora quiera moverse en berlinas de lujo. Tal y como publicó OKDIARIO, el actual presidente de Renfe hizo su tesis doctoral sobre el uso de la bicicleta. La tituló El Potencial de las Variables Latentes en Modelos Explicativos del Uso de la Bicicleta.

Además, durante su etapa de concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid trató de impulsar el servicio de bicicletas eléctricas BiciMAD que no han tenido mucho éxito en la capital.

«Hoy hemos estado en Cibeles reivindicando que ni un paso atrás con las mejoras de movilidad», escribió en un post de su cuenta de Instagram cuando era concejal con Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid.