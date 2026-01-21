El presidente de Renfe es experto en «movilidad ciclista» e hizo su tesis sobre el uso de la bicicleta

Álvaro Fernández Heredia es presidente de Renfe desde enero del año pasado. Desde este cargo ha tenido que afrontar el primer gran accidente de la alta velocidad española, el trágico siniestro de Adamuz que, hasta el momento, deja 41 muertos y decenas de heridos, varios de gravedad. El nombramiento de Fernández Heredia, y sus primeros pasos en la empresa pública, resultaron polémicos. Desembarcó en el Ministerio de Transportes de la mano de Óscar Puente, con quien compartió etapa siendo el ministro alcalde de Valladolid. El ahora presidente de Renfe era gerente de Auvasa, la empresa municipal de autobuses urbanos.

Puente defendió el nombramiento ensalzando a su nuevo cargo como «el mayor experto en la gestión de viajeros». Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el presidente de Renfe destaca, sin embargo, más que por su experiencia en el ferrocarril por ser un estudioso sobre el uso de la bicicleta. A ello, de hecho, dedicó íntegramente su tesis doctoral, El Potencial de las Variables Latentes en Modelos Explicativos del Uso de la Bicicleta. En el trabajo, dejaba claro su «deseo de incrementar los niveles de movilidad ciclista en nuestras ciudades» y fomentar la «cultura ciclista».

Profesionalmente, Fernández Heredia se ha dedicado a la movilidad urbana e interurbana. En 2015, fue nombrado gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, siendo alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid). Uno de sus principales proyectos fue el impulso del servicio de bicicletas eléctricas BiciMAD. Fue destituido con la llegada de José Luis Martínez-Almeida, en 2019, pero ese mismo año fichó por la alcaldía de Valladolid de Óscar Puente como gestor de la empresa de transporte público urbano, Auvasa. En 2023, se presentó en las listas de Más Madrid para las elecciones municipales y logró el acta de concejal.

En marzo de 2024, sin embargo, dejó el escaño al ser nombrado secretario general de Movilidad Sostenible del ministerio de Puente. En enero de 2025, el ministro le confió la presidencia de Renfe.

En su currículum oficial del Ministerio de Transportes destaca que es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y doctor en Infraestructuras del Transporte por la Universidad Politécnica de Madrid. También ha sido director del Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y del Master de Gestión de Infraestructuras y Sistemas Ferroviarios de la Universidad Europea, y profesor del Departamento de Ingeniería Civil. En sus artículos y publicaciones, más que en el ferrocarril, se centra especialmente en la «planificación de la movilidad ciclista».

«Yo empecé en el mundo del ferrocarril, aunque algunos no me consideren ferroviario por no llevar 50 años en el sector. Pero lo que veo es que cuando un presidente tiene toda su experiencia en transporte, se le critica, mientras que otros presidentes con perfiles muy distintos nunca lo sufrieron», defendió en una entrevista en la revista Trenvista.

Accidente «extraño»

Como hizo Óscar Puente -que calificó de «tremendamente extraño» el mortal accidente ferroviario- Fernández Heredia también se apresuró a decir que el siniestro se había producido en «circunstancias extrañas».

«No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato», afirmó en la Cadena Ser. El presidente de Renfe considera que la causa podría estar vinculada a «alguna cuestión del material móvil o bien de la infraestructura».

La investigación se centra en una rotura de más de 30 centímetros del carril derecho de la vía por la que circulaba el tren Iryo. Se trata de determinar si esa rotura en el punto del accidente se produjo por una soldadura defectuosa que pudo estallar por el paso del tren. Cabe recordar que el siniestro se produjo al descarrilar el Iryo, que invadió la vía contraria. Apenas 20 segundos después se produjo el mortal choque del Alvia.