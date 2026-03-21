Gloria Camila y Rocío Flores ya no se pueden ni ver y los motivos son impactantes

Durante años, la relación entre Gloria Camila y Rocío Flores fue considerada una de las más sólidas dentro del mediático entorno de la familia de Rocío Jurado. Tía y sobrina compartieron numerosas apariciones, defendieron posturas comunes en diferentes controversias y proyectaron una imagen de cercanía que parecía difícil de quebrar. Sin embargo, en los últimos días han salido a la luz señales que apuntan a una sorprendente ruptura.

La situación comenzó a llamar la atención en redes sociales, donde seguidores y observadores detectaron un detalle significativo: las dos habían dejado de seguirse en sus perfiles. Este gesto, aparentemente menor, se vio acompañado por la publicación de mensajes relacionados con personas tóxicas, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible conflicto personal.

Poco después, la propia Gloria Camila confirmó que algo había sucedido, aunque evitó ofrecer explicaciones detalladas. Lo hizo durante su intervención en el programa El tiempo justo, donde se limitó a reconocer que existía una situación incómoda entre ambas. Sin entrar en el fondo del asunto, la hija de Rocío Jurado trató de restar gravedad a la ruptura, insistiendo en que prefería no profundizar públicamente en el tema.

Rocío Flores está «muy disgustada»

La reacción de Rocío Flores no tardó en llegar, aunque lo hizo de forma indirecta. Según la periodista Leticia Requejo, mantuvo una conversación con la joven en la que esta expresó su malestar por la situación que se había generado.

Durante una intervención en directo, Leticia relató que había encontrado a Rocío visiblemente afectada. «Me he encontrado a una Rocío disgustada, que también estaba y está incómoda hablando de este tema», explicó la colaboradora, trasladando las palabras que la propia Flores le había autorizado a compartir.

Siguiendo ese testimonio, Rocío quiso dejar claro que no había cuestionado la integridad de su tía. «Me dice que diga que ella en ningún momento ha dudado de Gloria, no duda de ella», transmitió la periodista en el programa.

Sin embargo, el episodio parece haber generado un profundo malestar en la joven, que se siente expuesta públicamente en un conflicto que preferiría mantener en el ámbito privado. «Está harta de estar todo el rato en el disparadero por historias en las que prefiere no participar», añadió Requejo.

La colaboradora también describió el estado emocional de Rocío Flores, señalando que la joven se encontraba «muy disgustada, triste y al borde de las lágrimas». Aun así, dejó abierta la posibilidad de que el conflicto pueda resolverse en el futuro, aunque por el momento la situación entre ambas sigue siendo tensa.

Los motivos de la ruptura

Ante la falta de explicaciones directas por parte de las protagonistas, distintos analistas del mundo del corazón han comenzado a plantear hipótesis sobre el origen del enfrentamiento. En el programa Vamos a ver, el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, enumeró tres posibles escenarios que podrían explicar la ruptura.

La primera posibilidad estaría relacionada con la vida sentimental de Gloria Camila. Según Pliego, el actual novio de la hija de Rocío Jurado podría no ser del agrado de Rocío Flores, lo que habría provocado una discusión entre ambas. De acuerdo con esta versión, el enfrentamiento habría tenido lugar un lunes, tras lo cual Gloria habría decidido bloquear a su sobrina en redes sociales.

La segunda hipótesis apunta a un episodio reciente protagonizado por Rocío Flores. La joven realizó un homenaje público a Raquel Mosquera, una figura con la que Gloria Camila no mantiene una relación cercana. Ese gesto podría haber sido interpretado como una provocación o una falta de consideración, generando un nuevo motivo de fricción.

La tercera opción es la que más atención ha despertado en los últimos días. Esta teoría sugiere que el conflicto podría estar relacionado con una relación sentimental que Gloria Camila habría mantenido en el pasado y que Rocío Flores habría descubierto recientemente.

Sobre esta hipótesis aportó más detalles la periodista Cristina Cárdenas, quien intervino telefónicamente en el programa para explicar lo que, según su versión, habría sucedido entre ambas. «Parece que se ha enterado Rocío del secreto que tanto guardaba su tita Gloria», afirmó Cárdenas durante la conversación. Según su relato, el descubrimiento no habría llegado a través de una confesión directa, sino por terceros.

La periodista explicó que, tras enterarse de ese episodio del pasado, Rocío Flores habría pedido explicaciones a su tía. «Rocío Flores le habrá pedido explicaciones a Gloria Camila, ella no puede ocultarlo y Rocío Flores le habrá dicho de todo y más», añadió.

Siempre según esta versión, la reacción posterior habría sido el bloqueo de Rocío en redes sociales por parte de Gloria Camila, lo que explicaría el distanciamiento actual. Habrá que esperar un tiempo, pero todo hace pensar que la situación no es fácil de resolver.