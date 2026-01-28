Así ha cambiado Gloria Camila físicamente: sus operaciones y su antes y después

Gloria Camila Ortega ha sido famosa desde niña, en concreto cuando llegó en el año 1999 a España junto a su hermano José Fernando al ser adoptados por Rocío Jurado y José Ortega Cano. Con ambos creció y protagonizó grandes momentos, pero fue en el año 2015 cuando se convirtió en personaje público por sí misma. Fue en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa donde hizo su estreno en los platós de televisión. Desde entonces ha participado en programas como Supervivientes y ahora mismo es colaboradora de El tiempo justo. Desde entonces hemos sido testigos de su cambio físico, que en muchos casos ha sido por la biología, pero también ha pasado por el quirófano y el bisturí para mejorar zonas que no le gustaban.

En su etapa en Ya son las ocho, ya dejó claro que todo cambió cuando apareció en el programa hondureño, ya que durante su estancia allí perdió ocho kilos, algo que le hizo plantearse cambios en su vida. Según reconoció en aquel momento, no tenía una buena alimentación y tampoco buenos hábitos, por eso decidió ponerse manos a la obra para perder peso de forma controlada y vigilada por profesionales de la medicina.

Además de una buena alimentación, comenzó con rutinas como el pilates y la maderoterapia para mantenerse en forma y tonificada. Eso, unido a una buena genética familiar, la han llevado a tener un físico envidiable y ser una de las famosas más buscadas de la red.

Las operaciones de Gloria Camila Ortega

Aunque no es una gran fan de las operaciones estéticas, sí que se decidió a operarse el pecho, pero el resultado no le convencía del todo. Con el paso de los años no se sentía tan contenta, por eso en el año 2024 anunció (previa colaboración con la clínica estética) que volvía al quirófano, esta vez para rediseñar su escote.

El resultado de esa primera operación le parecía que ya no estaba tan al día, por eso decidió mostrar incluso el momento de la consulta con su doctor. «Te quedan muy bonitas y naturales. Así es como deben de quedar los implantes», explicó el cirujano en las redes sociales de Gloria, asegurando que «ya no se llevan los pechos voluminosos».

Además de reducirse los implantes, la hija de Ortega Cano aprovechó para someterse a una remodelación del abdomen y los flancos, lugares de su cuerpo donde tenía grasa acumulada. El resultado le encantó tanto que quiso compartirlo con sus seguidores, aunque seguro que el que se tratase de una colaboración publicitaria con una conocida clínica por la que han pasado numerosos famosos también ayudó a que quiera mostrarlo.