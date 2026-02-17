Fani Carbajo, obligada a pasar por quirófano por una grave enfermedad: «Me da miedo»

Fani Carbajo está viviendo unos días muy complicados. Recientemente, la influencer prendió todas las alarmas al comunicarle a sus seguidores en redes sociales que le han detectado una anomalía en el útero. La madrileña siempre ha intentado mostrarse como una persona positiva y alegre. Pero el diagnóstico que le dio su ginecóloga la ha sumido en un mar de nervios y preocupación, y no es para menos. Ayer, 16 de febrero, acudió como invitada al programa de El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat. Un encuentro donde, entre lágrimas, contó cuál era su situación y cómo lo está afrontando.

La influencer ha explicado que hace un año y medio dio a luz a su hija, Victoria. Por lo tanto, como revisión médica, le hicieron una serie de pruebas para comprobar que estuviese bien. Pero lo que jamás se imaginó fue que lo que comenzó como unas pruebas rutinarias concluiría con una llamada urgente de su doctora. Y es que, tal y como Fani Carbajo ha contado, tuvo que acudir a hablar personalmente con ella debido a que algo no marchaba bien. «Mi cuerpo, en vez de eliminarlo, decidió dejarlo y que se convirtiera en células precancerígenas», contó. Pues, las pruebas le detectaron el virus del papiloma humano.

Fani Carbajo se sincera en el programa de Telecinco: «No llega a ser un tumor porque me lo han pillado a tiempo»

De esta manera, la madrileña ha contado que no sabía cuál era la gravedad de la situación hasta que habló con su doctora. «Escucho ‘alto riesgo’ y me da un ataque de ansiedad: mareada, sudando, llorando, gritando… Mi novio estaba en shock», confiesa. Pues, fue uno de los peores momentos de su vida. Y es que, dado su caso, tiene que someterse a una intervención quirúrgica esta semana.

«Cuando llego a consulta me encuentro con que tengo esas células malas en el útero que tienen que quitar, no llega a ser un tumor porque me lo han pillado a tiempo, pero me tienen que hacer un legrado durante la operación para ver que la lesión no haya subido», contó. Asimismo, completamente nerviosa, ha querido confesar que su mayor miedo es que tiene dos hijos en el mundo. Y es que, en el supuesto caso de que la situación se complique, no quiere que ellos sufran.

Su hijo Emilio cumplirá pronto 18 años, pero su hija Victoria apenas tiene unos meses de vida. «Nada más que pensaba en mi hijo y en mi bebé, siempre quieres estar con ellos, nunca faltar», dijo. Ellos son el mayor apoyo de su vida. Todo ello sumado a su novio y padre de su hija, Fran Benito. La pareja tiene planes de pasar este año por el altar y unir sus vidas de manera significativa. Pero quieren esperar un poco ha pasar esta complicada situación. Eso sí, aunque no ha revelado fecha, tiene claro cuándo tendrá lugar. «Será un poquito antes del verano», dejó caer con ilusión.