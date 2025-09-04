Quién es Fani Carbajo: cuántos años tiene, quién es su novio, sus hijos y la verdad sobre su padre

Estefanía Carbajo, a la que todos conocemos como Fani Carbajo, es una de las ex concursantes de Supervivientes que estará en Supervivientes All Stars 2025. La vida de la madrileña ha cambiado por completo desde que todos la conociésemos en la primera edición de La isla de las tentaciones, donde se convirtió en la primera concursante en caer en la infidelidad con Rubén, el tentador que le hizo perder el control. Desde entonces ha sido madre, ha encontrado nueva pareja y muchas otras novedades. Repasamos cómo es su vida actual antes de saltar desde el helicóptero.

Antes de que la pandemia nos encerrase a todos en nuestras casas, media España estaba pegada a la televisión gracias a La isla de las tentaciones, programa que convirtió el grito de «¡Estefaníaaa!» en uno de los más populares de los últimos años. Cristofer, su entonces novio, fue el que corrió por la playa en su busca tras ver como le había sido infiel. Su fama le hizo estar presente en todos los programas de Telecinco, siendo la pareja del momento e incluso vendiendo su reconciliación y hasta sus planes de boda.

En mitad de esa fama desmedida, Fani recibió la oferta de marcharse a Honduras como la gran estrella de Mediaset de aquel momento, llegando a cobrar un caché que se habría movido entre los 7.000 y los 15.000 euros. Se trata de una cantidad importante, ya que muchos otros famosos, como Violeta Mangriñán, han asegurado que en su momento llegaron a cobrar menos de 1.000 euros por semana en la isla, lo que deja claro que era un personaje muy potente en aquel momento.

En 2022, después de una relación tormentosa, la pareja rompió y Fani comenzó una nueva relación con Fran Benito, con el que actualmente sigue e incluso ha sido mamá por segunda vez. La pequeña Victoria, que así se llama, cumplirá un año este mes de septiembre. La pequeña se quedará a cargo de su padre, pero también estará con alguien, del que no ha querido descubrir su identidad, para que así no se enteren sus cuñadas, la hermanas de Fran, que no han estado pendientes de la niña en sus primeros meses de vida.

Los negocios de Fani Carbajo fuera de la televisión

Después de tener que hacer frente a los rumores de que en el pasado ejerció la prostitución, llegando incluso a que Sálvame se colase en un supuesto chalet en el que se decía que habría trabajado, Fani se ha convertido en empresaria. Primero, en 2022, abrió una discoteca llamada New Tentación, pero a los pocos meses cerró, y que abrió junto a su ex pareja, con la que parece que sigue teniendo deudas y problemas.

En este 2025 tenía pensado probar de nuevo, pero esta vez junto a su actual pareja, Fran, y dos amigos más que serán sus socios. Los cuatro están en pleno proceso de abrir Tatea, un gastrobar que pretende revolucionar la ciudad de Leganés. Situado en pleno centro de la localidad, aspira a convertirse en el lugar de moda y aprovechar el tirón del regreso de Fani Carbajo a SV All Stars 2 para atraer más clientes a su inauguración.

¿Quién es el padre de Fani?

Mientras que se sabe que su madre falleció en complicadas circunstancias tras pasar mucho tiempo desaparecida, la madrileña no sabe quién es su padre. «A mí me dicen que mi padre puede ser o José, de Los Chunguitos, o Emilio, el de Los Chichos. Más posibilidades tiene el de Los Chicos, porque le dedicó la canción de Mujer cruel a mi madre. Estaba muy enamorado de ella. A saber de quién soy», fue la frase que sorprendió a toda España cuando la dijo en La isla de las tentaciones.

Su tía Maite, que ha ejercido de madre, ha aparecido en televisión en varias ocasiones, pero nunca ha confirmado o desmentido nada, guardando un secreto que le hizo a la madre de Fani. Aunque la ex de La isla de las tentaciones tiene dos hermanas, apenas ha tenido contacto con ellas, ya que cuando eran pequeñas fueron separadas para que a cada una la criasen diferentes miembros de su familia.