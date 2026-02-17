Quién es Sinem Ünsal: su edad, su pareja y biografía de Alya en ‘En tierra lejana’

Atresmedia está dispuesta a hacer de este 2026 uno de sus años más exitosos, de eso no cabe duda. Recientemente, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de ver el gran estreno de En tierra lejana. La producción ha llegado a la cadena con el objetivo de ocupar la franja horaria de Renacer, que se encuentra en la recta final de su historia. Una primera toma de contacto con el público que ha sido recibido con los brazos abiertos. Pero, ¿quién es Sinem Ünsal? Realizamos un repaso de su lado más profesional y por el más personal.

La actriz turca se ha presentado en pantalla para dar vida al personaje de Alya. La protagonista es una mujer que ve cómo su vida cambia de un segundo a otro. Y es que su marido muere en un accidente de tráfico. Con el objetivo de cumplir una de las últimas voluntades de su amado, la protagonista viaja desde Alaska hasta Mardin. Pues, esta era la tierra natal de su esposo. Pero, será aquí donde la protagonista descubra que su marido no era el hombre que ella conocía. Pues, tenía una doble vida.

Su carrera profesional

Nacida el 21 de junio de 1993, en Turquía, Sinem Ünsal es una actriz que ha logrado hacerse un hueco en la industria artística. Siempre soñó con dedicarse al mundo del entretenimiento, pues deseaba interpretar papeles en el teatro y frente a las cámaras. Por ello, tras una formación académica, realizó su gran debut en el 2017.

Llegó a desempeñar varios trabajos como modelo, pero su gran pasión siempre estuvo en el mundo de la actuación. En pantalla ha formado parte del elenco de producciones como La Estrella Del Pastor, Amor En Blanco y negro, Mi hija, Doctor Milagro, Seguramente Un Día, etc. Su participación en Mucize Doktor, adaptación turca de la serie Good Doctor, le ha dado fama fuera de Turquía. Asimismo, también ha trabajado en obras teatrales.

Su lado más personal

En redes sociales, Sinem Ünsal intenta mantener un perfil activo y cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula, hasta la fecha, más de 3 millones de seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, viajes, apariciones en populares revistas y entrevistas.

Por otro lado, a nivel sentimental, varios medios de comunicación turcos han indicado que la joven mantuvo una relación con Kıvanç Kılınç. Los detalles del noviazgo se desconocen. Pero, en el 2022, se confirmó que Sinem Ünsal estaba comenzando una relación con su compañero de profesión Halit Özgür Sarı. Ambos se enamoraron tras trabajar juntos en la serie Gizli Saklı, por lo que decidieron ir un paso más allá. Pero no durarían más de un año juntos. Asimismo, su relación más reciente fue con Berk Cankat, también actor.