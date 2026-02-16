‘En tierra lejana’: ¿cuántos capítulos tiene la serie turca de Antena 3?

Atresmedia está dispuesta a hacer de este 2026 uno de sus años más exitosos, de eso no cabe duda. Este pasado domingo, 15 de febrero, los espectadores de Antena 3 tuvieron la oportunidad de ser testigos del gran estreno de En tierra lejana. La producción turca ha ocupado la franja horaria de Una nueva vida con el objetivo de protagonizar una emisión especial en la cadena. Una primera toma de contacto con el público que continuará este lunes y martes. Y es que, tal y como se ha presentado, la producción tiene como objetivo acompañar a Renacer, serie turca que se encuentra en su recta final.

Tal y como se ha presentado, la ficción ha sido emitida en más de 100 países y ha sumado más 30 millones de espectadores. Una historia de amor donde las segundas oportunidades tendrán mucha relevancia en esta trama. De esta manera, se puede conocer la historia de Alya, una mujer que ve cómo su vida cambia de un segundo a otro. Y es que, su marido muere en un accidente de tráfico. Con el objetivo de cumplir una de las últimas voluntades de su amado, la protagonista viaja desde Alaska hasta Mardin. Pues, esta era la tierra natal de su esposo.

En este viaje, Alya verá cómo su percepción de la vida es muy diferente al de la familia. Ellos cuentan con tradiciones turcas muy arraigadas, donde las normas prevalecen sobre los sentimientos. Pero, será aquí donde la protagonista descubra que su marido no era el hombre que ella conocía. Pues, tenía una doble vida. Una gran desilusión para ella, pues le llevará a conocer el lado oscuro que tenía Boran Albora. La familia Albora tiene una rivalidad con la Baybars, un clan muy peligroso. Una situación que no le gustará nada a Alya y por la que intentará escapar. Pero, no se lo pondrán nada fácil. ¡Así se presenta la ficción turca!

¿Cuántos capítulos tiene ‘En tierra lejana’, la nueva ficción turca de Antena 3?

Uzak Sehir, su nombre real, ha sido todo un éxito en la parrilla televisiva turca. Tal y como se ha podido saber, la producción aterrizó de manera oficial en noviembre del 2024. Desde entonces, el público tuvo la oportunidad de conocer la historia que envuelve a los protagonistas de esta flamante historia. Todo ello para ofrecernos, hasta la fecha, 2 temporadas de infarto.

En tierra lejana se presenta en la parrilla televisiva española como la sustituta de Renacer, pues ésta última se encuentra en la última etapa de su historia. De esta manera, la primera temporada ha sido presentada con un total de 28 entregas. Todo ello para dejar la segunda temporada con 20 capítulos. Eso sí, teniendo en cuenta los datos obtenidos, es muy probable que la serie continúe su emisión. Pues, está teniendo unos datos muy destacables. ¡No te lo puedes perder!