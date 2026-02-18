Page comunica al ‘viejo PSOE’ que no liderará el post sanchismo, pero ayudará «en lo que sea necesario»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el único de los barones socialistas que sigue resistiendo y manifestando públicamente sus discrepancias con Pedro Sánchez, su política de alianzas y sus concesiones a nacionalistas e independentistas, es el favorito de buena parte del «viejo PSOE» para liderar el post sanchismo. Sin embargo, él ya les ha transmitido que no está por la labor, que está dispuesto a ayudar a su partido «en lo que sea necesario» llegado el momento, pero se descarta como sucesor.

Según fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha, a Page «ya no se le puede pedir más de lo que ya hace y ha venido haciendo» desde hace tiempo. Por su parte, antiguos líderes del PSOE no se dan por vencidos y aunque la decisión de Page es firme, según sus compañeros de partido, para quienes piensan en la reconstrucción del PSOE, Page sigue siendo una apuesta firme para la recuperación y la reorganización del PSOE, cuando Sánchez ya no esté en el Gobierno y tal vez tampoco en el panorama político español.

Entre los críticos de Sánchez, que suspiran por que Emiliano García-Page tome las riendas del partido cuando el presidente del Gobierno se haya ido, se alinean tanto dirigentes y altos cargos de la generación de Felipe González, como muchos de los hoy críticos que antaño formaron parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluso quienes están en el entorno del ex ministro Jordi Sevilla, en una posición crítica y casi clandestina dentro del PSOE actual.

La cuestión es que ninguno de los consultados es capaz de encontrar «más allá de Page» a alguien que conozca el partido y goce de la autoridad suficiente para volver a transformarlo «en la formación que fue». Los que se resignan a aceptar la negativa de Page a asumir ese liderazgo admiten que «está en su derecho» pero les preocupa que no se vislumbre «ningún otro mirlo blanco a estas alturas».

Entienden los críticos a Sánchez que el PSOE se ha «podemizado» y que si hay alguien que fue capaz de acabar con Podemos y seguir gobernando en solitario, manteniendo la esencia y los compromisos del PSOE a lo largo de toda la etapa democrática, ese es Emiliano García-Page.

Por eso, siguen pensando que no hay nada escrito y que, llegado el momento, «quizás la urgencia obligue, no solo a Page, sino a otros muchos, a asumir las tareas que sean oportunas para salvar lo que quede del PSOE». Sin embargo, aunque les pese, Emiliano García-Page acepta seguir defendiendo lo que considera son las esencias del PSOE, pero, como apuntan los suyos, «desde la trinchera, no en el cuartel general».