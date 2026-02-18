La pulsera antimaltrato de la mujer agredida brutalmente por su ex novio en Ibiza no funcionó

Los familiares de la mujer de 31 años agredida brutalmente por su ex novio este pasado domingo en su casa de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) han denunciado públicamente que la pulsera antimaltrato que llevaba la víctima «no sonó», por lo que no se pudo impedir la agresión del hombre, que se encuentra arrestado.

Según el padre de la afectada, la poca fiabilidad de estos dispositivos es tal que al agresor le dio tiempo para «fumarse un cigarro y luego continuar», un hecho que, según ha asegurado con tristeza, «no podrá olvidar».

Por su parte, la hermana de la víctima ha explicado que la pulsera no dio el aviso cuando «debería haberlo dado». Fue ella la encargada de contactar con la Guardia Civil, a las 09:59 horas, y ya hacía «quince minutos» que el maltratador se encontraba en la vivienda de su ex pareja. También ha manifestado que, cuando llegaron al inmueble, comenzaron «a escuchar porrazos» y que el agresor «empezó a arremeter contra todo aquél que se le ponía por delante».

En cuanto a la madre de la agredida, ha confesado ante los medios de comunicación que se sienten «muy mal» por lo sucedido. Tanto ella como su otra hija también fueron agredidas por el detenido pese a que sobre él pesaba una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de cien metros de la víctima.

Ambas tuvieron que ser atendidas en las Urgencias del Hospital Can Misses por varias heridas de distinta gravedad, mientras que la ex pareja del detenido permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con pronóstico reservado.

Lapresidenta del Govern, Marga Prohens, condenó la agresión y en un mensaje en redes sociales y ha reclamado tolerancia cero ante cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).