Herida grave una mujer tras ser agredida brutalmente por su ex novio en Ibiza

Un nuevo caso de violencia de género castiga a la isla de Ibiza. En la mañana este domingo, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación de lo que podría ser un nuevo episodio de presunta violencia de género en el municipio de Sant Antoni de Portmany. La noticia ha generado una fuerte conmoción entre los vecinos de la localidad.

Según fuentes cercanas a la investigación a la que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos han ocurrido a primeras horas del día, cuando un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento en vigor habría agredido a su ex pareja. La orden judicial le prohibía expresamente aproximarse o comunicarse con la víctima, medida que, según las primeras informaciones, habría sido quebrantada en el momento de la agresión.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Guardia Civil se desplazaron de inmediato hasta el lugar de los hechos, donde procedieron a la detención del presunto agresor. El hombre fue arrestado en el mismo escenario de la agresión y trasladado posteriormente a dependencias policiales, donde permanecerá a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas, tal y como ha informado el gabinete de comunicación del instituto armado.

Hasta el momento, no han trascendido detalles concretos sobre cómo se produjo el ataque ni sobre el arma o medios utilizados, si los hubiera. La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido y determinar si existían denuncias previas o antecedentes adicionales.

Por su parte, la víctima fue atendida en el lugar por los servicios de emergencias sanitarias y trasladada en ambulancia a un centro hospitalario de la isla. Según la información disponible hasta ahora, su estado es grave, aunque no se han facilitado más datos sobre su evolución clínica. Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan una actualización oficial sobre su situación.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre la problemática de la violencia machista y la importancia de los mecanismos de protección a las víctimas, así como del cumplimiento estricto de las medidas judiciales impuestas a los agresores. Las instituciones recuerdan que ante cualquier situación de riesgo se puede llamar al 016, el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, que funciona las 24 horas y no deja rastro en la factura.