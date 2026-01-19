Gloria Camila reacciona a la entrevista de Rocío Flores en ‘De Viernes’: «Lo ha pasado muy mal»
Se ha pronunciado en 'Fiesta'
El pasado viernes 16 de enero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de De Viernes presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, en la que una de las grandes protagonistas de la noche era Rocío Flores. Después del Scoop emitido la semana anterior, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se sentó en el plató para responder a las preguntas de los colaboradores del programa. Es más, acabó teniendo un tenso enfrentamiento con Terelu Campos, que no pasó desapercibido ni para los espectadores de Telecinco ni para su tía, Gloria Camila. Durante su paso por el programa Fiesta, presentado por Emma García cada fin de semana, no dudó en pronunciarse sobre la entrevista de su sobrina: «Lo vi y, por un momento, me emocioné porque está contando su verdad y es así tal cual. La vi súperserena, pero es así. Lo ha pasado muy mal y ha sufrido».
Acto seguido, la hija de Rocío Jurado fue mucho más allá: «Me encanta ver a una Rocío que se expresa de manera clara y concisa con todos los momentos que ha pasado y exponiéndolo muy bien». Lejos de que todo quede ahí, Gloria Camila reconoció sentirse profundamente orgullosa de su sobrina «por el paso que ha dado» al contar su versión sobre lo que se ha hecho público: «No salía de casa, no hacía vida, solo era llorar y hay cosas que no se ven y que no se han contado, pero ya veo que ella, poquito a poco, va soltando un poco». Por si fuera poco, la hija de Ortega Cano fue mucho más allá: «Hemos sido confidentes la una de la otra. Tras estar años sin relación, tenemos una relación ahora muy fortalecida. No nos vamos a volver a separar», reconoció. Respecto a la entrevista de Rocío Flores en De Viernes, Gloria Camila se ha sincerado.
«La veo contando su historia con mucho dolor. Como ella dice, hay cosas que ella no ha sanado», comenzó explicando ante sus compañeros de Fiesta. Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «Hay muchas cosas que no se saben, salvo que ella decida contarlas. Las personas tienen su tiempo para saber cómo, cuándo y dónde. Ella considerará», afirmó.
Gloria Camila, sobre el enfrentamiento de Rocío Flores y Terelu Campos: «Yo no la esperaba así»
Respecto a uno de los momentos más tensos de la noche, la hija de Ortega Cano quiso hacer hincapié en lo sumamente preparada que iba su sobrina a la entrevista: «Yo vi a Terelu muy centrada en defender la otra parte, pero en este momento se estaba hablando de cómo lo ha vivido Rocío, que creo que también tiene el derecho de explicarse ella y no ser cuestionada por el dolor de su madre, la versión…»
Y añadió: «Ella está hablando de otro procedimiento judicial que ha tenido y que gracias a Dios le ha dado la Justicia la razón, que es el primer caso en España». Lejos de que todo quede ahí, Gloria Camila fue mucho más allá: «Se intentaba como buscar otra cosa que no era lo importante en ese momento, y Rocío iba muy preparada, sabía de lo que se hablaba, sabe de todo, y no iba a permitir que una vez más se confunda».
Fue entonces cuando la hermana de Rocío Carrasco aclaró que su sobrina no viaja a Madrid «para estar de fiesta», ni mucho menos, sino para reunirse «con los abogados, día tras día, muchísimas horas». Y todo con la firme intención de estar «preparada justamente para poder explicar y expresar, y que la gente en su casa lo entienda todo».
Emma García reconoció que se sintió sorprendida por lo bien preparada que iba Rocío Flores para poder afrontar las preguntas de los colaboradores de De Viernes. Algo que también sorprendió a Gloria Camila: «Yo no la esperaba así, pensaba que iba a hablar de sus sentimientos, de su dolor… Pero es verdad que iba preparada y con todos los argumentos y toda la información».
Por si fuera poco, aprovechó su paso por Fiesta para señalar a Terelu Campos por su actitud durante la entrevista: «Sigue en el mismo bando y no sale de ahí, no es capaz de escuchar la versión de Rocío Flores (…) Ni Terelu ni nadie puede cuestionar si es cierto o no lo que Rocío está contando, porque Rocío es la que lo ha sufrido y la que lo ha vivido y sentido así». Y añadió: «No puedes cuestionar que un hijo no se parta el alma, cuando ella no es la que ha tomado la decisión. Nadie puede ponerse a cuestionar ese dolor que una hija ha sentido».