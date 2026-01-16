‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 16 de enero

De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hacen un trabajo verdaderamente excepcional para contar con los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la semana pasada, con las entrevistas a Rocío Flores, Ana Obregón y Raquel Mosquera. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados que serán protagonistas de esta nueva entrega de De Viernes que podremos disfrutar esta noche, a partir de las 22:00 hrs (una hora menos en Canarias), en Telecinco.

Vaitiare Bandera

Tras las denuncias contra Julio Iglesias que han visto la luz esta semana, el equipo del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta ha conseguido contar con el testimonio de Vaitiare Bandera. La modelo y actriz saltó a la fama por la relación de ocho años que mantuvo con el artista. Así pues, estará en plató para dar detalles de su vida en común, tras reconocer que se ha quedado «completamente en shock» al conocer la noticia. Por si fuera poco, dará su opinión sobre varios de los detalles que han salido a la luz en los últimos días.

Rocío Flores

Después de su Scoop, que vio la luz la semana pasada, la hija de Antonio David Flores se sienta en plató para responder a las preguntas que plantearán los colaboradores de De Viernes respecto a todo aquello que «no se ha sentido preparada para contar». Así pues, la joven compartirá detalles sobre los años que compartió con Rocío Carrasco y, además, dará a conocer qué es lo que más daño le ha hecho de todo lo que dijo la hija de ‘La Más Grande’. Es más, reconocerá el motivo por el que acabó entre lágrimas después de su último encuentro, que tuvo lugar en un juicio.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores del programa que se emite cada viernes en Telecinco disfrutarán de la última hora de GH DÚO tras lo sucedido en las últimas horas con Cristina Piaget, Belén Ro y el resto de participantes del reality. Por si fuera poco, se emitirán imágenes inéditas de la convivencia en la casa más famosa de Tres Cantos.

Con estas propuestas, el equipo de De Viernes tratarán de superar el dato obtenido la semana pasada, en la que tuvieron que conformarse con un 10.7% y 870.000 frente al 17% y 1.578.000 espectadores que reunió El Desafío en el estreno de la sexta temporada. ¿Conseguirán ganar el duelo por liderar la noche de los viernes?

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, este viernes, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.