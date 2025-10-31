Gloria Camila, rota al hablar sobre su sobrina Rocío en Honduras: «Lo que no quiero es que…»

Gloria Camila volvía a Honduras en una segunda edición de Supervivientes All Stars, una nueva oportunidad de poder quitarse la espina clavada de su participación en el año 2017. En aquel momento acudió junto a Kiko Jiménez, su entonces pareja, y ha admitido que su juventud le hizo entrar en numerosos conflictos de los que no se siente nada orgullosa. Mucho más madura, la hija de Ortega Cano acudía a la isla en una situación muy distinta esta vez, ya que dejaba a su sobrina Rocío en Madrid después de la muerte de Michu, su madre, el pasado mes de junio.

Con su padre que ya tiene una edad avanzada y con un José Fernando que sigue debiendo acudir al centro en el que cumple condena de rehabilitación por sus adicciones, era de esperar que Gloria se hiciese cargo de la pequeña Rocío, que ha quedado huérfana de madre. La niña, cumpliendo con el deseo de su madre, viajó a Madrid para quedar al cargo del ex torero, aunque en realidad Michu hubiese querido que Ana María Aldón se hiciese responsable, tal y como confirmó la diseñadora de moda, pero la situación es muy distinta a cuando se lo pidió y ella ya no pertenece a la familia Ortega.

A los pocos días de que la niña se mudase se confirmaba la participación de Gloria Camila en Supervivientes, aunque es muy posible que estuviese cerrada antes de la triste muerte de Michu, por lo que no podría cambiar de planes de forma fácil, ya que hay contratos que cumplir.

Durante su estancia en Honduras, en uno de los momentos de bajón, la hija de Rocío Jurado mostró su preocupación ante Jessica Bueno, aunque también ante las cámaras. «Lo que no quiero es que tenga carencias. Es que justamente ha coincidido su llegada a la casa con mi entrada en Supervivientes, antes de su cambio de vida», lamentaba.

«Yo soy muy controladora y me gusta tenerlo todo bajo control, saber qué es lo que necesita, qué es lo que le puedo dar… También tiene su familia materna, pero por su parte y por la nuestra no le va a faltar de nada. Me preocupo muchísimo por ella, así que sí, es como si fuera mi sobrina/hija. Aquí me acuerdo muchísimo de ella y la echo muchísimo de menos», decía emocionada.

La ex de Kiko Rivera, desde su experiencia como madre, quiso darle todo su apoyo al escucharla. «Se va a convertir en tu prioridad. Tu hermano a lo mejor no puede o no está preparado para ella al 100%. Pero tú vas a coger las riendas y a tu sobrina no le va a faltar de nada. Pero no solo a nivel económico», así apuntaba a que estaba segura de que ejercería casi como una madre para ella.

Gloria Camila también habló de su relación con Michu

Aunque durante mucho tiempo estuvieron distanciadas, en los últimos años Gloria y Michu retomaron el contacto por el bien de Rocío. Eso las llevó a que en los últimos meses estuvieran muy unidas, asistiendo juntas días antes de la muerte de Michu a un concierto de Álvaro, el novio de Gloria, que es una estrella emergente del pop y este verano ha conseguido un importante éxito.

«La echo mucho de menos… Ella siempre estaba pendiente de mí, transmitía luz, me animaba a seguir adelante y me decía que escribiera si lo necesitaba. Sé que desde donde esté me estará viendo», decía casi con lágrimas en los ojos al recordar a la ex de su hermano José Fernando.