La UCO registró tres casas de Leire y le intervino dos móviles, agendas y su email: no había borrado nada

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró tres casas vinculadas a Leire Díez y le intervino dos móviles, agendas y su email, dispositivos en los que no había borrado nada.

La Audiencia Nacional, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, puso en marcha la semana pasada una operación en la que detuvo a Leire Díez, al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso.

Los agentes practicaron 19 entradas y registros en empresas y domicilios vinculados a los investigados. En concreto, en el caso de Leire Díez, los agentes de la UCO entraron en su cabaña pasiega de Vega de Pas (Cantabria), su piso de Leganés (Comunidad de Madrid) y el apartamento de una amiga suya en el que suele quedarse ubicado en el barrio madrileño de Las Tablas.

Leire Díez asistió a los registros acompañada de su abogada, como es natural en este tipo de diligencias. Los agentes estuvieron hasta altas horas de la madrugada en el pequeño piso de Las Tablas recopilando información. Se llevaron agendas e incluso la amiga de Leire Díez les dijo a los agentes que algunos de estos cuadernos eran suyos.

La UCO también registró su casa de Vega de Pas que comparte con su marido y sus dos hijas adolescentes. Allí le intervinieron dos teléfonos móviles y en uno de ellos, en una aplicación de mensajería cifrada, estaba el grupo Hiroruk (juntos los tres en euskera), donde, según la UCO, Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández se repartían las mordidas.

Los agentes procedieron al volcado de estos dispositivos en busca de pruebas de los presuntos delitos. También han accedido a su correo electrónico y la propia Leire Díez dice que está bloqueado.

La información de interés será remitida al juez Santiago Pedraz, que se ha hecho cargo de la investigación y que permanece bajo secreto de sumario.

Leire Díez vive en una cabaña

Los agentes de la UCO accedieron a la casa que Leire Díez compró junto a su cónyuge. Se trata de una cabaña pasiega típica de la zona rural cántabra que Leire Díez ha reformado para vivir con su familia.

La propiedad fue adquirida mediante compraventa según escritura fechada a 30 de junio de 2017. La ex militante socialista es propietaria en régimen de gananciales del pleno dominio de la finca, que está ubicada en el pueblo y término municipal de Vega de Pas, en el barrio de Pandillo y sitio del Puntón.

Según datos cartográficos, el terreno completo tiene una cabida de 22 plazas, equivalentes a 77 áreas, destinadas a prado y pedregal. Dentro de este terreno se encuentra enclavada una casa cabaña que ocupa una superficie de 42 metros cuadrados, cuyo uso específico es como cuadra y pajar, tratándose, por tanto, de una construcción de carácter agrícola y ganadero típica de la zona.

Recuperándose con su familia

El juez de la Audiencia Nacional dejó en libertad a Leire Díez tras la detención. Estuvo tres días en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para mitigar el riesgo de destrucción de pruebas en las entradas y registros que se estaban llevando a cabo.

Leire Díez no lo pasó bien en los calabozos y tuvo que pedir ayuda. Fuentes consultadas aseguran que estaba destrozada y que lloró en las dependencias policiales.

Tras pasar a disposición judicial y ser puesta en libertad, su marido vino a buscarla a Madrid para llevarla a su pueblo del norte de España, donde está recuperándose de lo ocurrido. Ha negado a su entorno que haya cobrado mordidas o que forme parte de una organización criminal, como le imputan.

Leire Díez dará explicaciones próximamente y afrontará un nuevo procedimiento judicial que se suma al ya abierto en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla (Madrid).