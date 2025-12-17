La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 16 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 735 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo, tras intentar sin éxito obtener información contra Lorenzo, Alonso se alarma al saber que Manuel ha ofrecido al Capitán de la Mata el 25% de La Promesa a cambio de parar la boda. Carlo y María Fernández logran conocerse un poco mejor, a pesar de que ella ha decidido seguir ocultándole su embarazo. Después de todo lo que están viviendo, ¿se animará a confesarle toda la verdad?

Lejos de que todo quede ahí, Pía no ha dudado un solo segundo en dar un toque de atención a Samuel por sus celos, mientras que los señores elogian a Lope tras descubrir que él es Madame Cocotte. Tanto es así que el Capitán de la Mata no ha dudado en encargarle el banquete de su boda. Con la firme intención de recompensar a Martina por su esfuerzo, Adriano ha querido organizarle una cena juntos en Luján. A pesar de su catarro, Enora sigue trabajando en sus diseños, mientras que Toño la cuida con muchísimo esmero. Es entonces cuando descubre una carta dirigida a su tío que confirma que la joven continúa engañándoles de la peor manera. Finalmente, llega el vestido para la boda y Ángela no puede evitar desplomarse de la emoción. Por fortuna, Curro consigue sujetarla antes de que caiga al suelo.

¿Qué sucede en el capítulo 736 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 17 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo, a pesar de que el desmayo de Ángela no ha sido grave, el médico no duda en recetarle un potente medicamento que hay que administrarle de forma muy cuidadosa. Toño no le dice a Enora que le ha pillado en otra mentira, pero sí se lo confiesa a Manuel. Como es de esperar, decide intervenir.

Eso sí, Toño le pide que espere a que Enora se recupere de su catarro. Entusiasmado, Lope asume la preparación del banquete de la boda, a pesar de que está molesto por la ausencia de represalias hacia Santos tras lo que ha hecho. Es más, se enfrenta a él como nunca antes, hasta tal punto que Curro se ve en la obligación de mediar entre ellos.

María Fernández se siente cada vez más cansada, y es algo que no pasa desapercibido para Cristóbal. Todo ello mientras la doncella continúa sin decirle a Carlo que está embarazada. Adriano no puede evitar sentirse en deuda con Martina por todo lo que le ha ayudado desde que se fue Catalina, por lo que deciden salir a cenar a Luján. Una inesperada tormenta chafa su plan y regresan a palacio, por lo que improvisan una cena junto al fuego. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.