No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 16 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 316 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo, a tan sólo unos días del juicio, Luisa ha dado el paso de confesar a Adriana que absolutamente nadie ha querido escuchar su confesión, en la que culpa a Tomás de lo sucedido. Algo que, desde luego, pone en alerta a todos, puesto que no era, ni de lejos, lo que esperaban escuchar.

Tanto es así que Adriana ha decidido alertar a todos de lo que podría llegar a suceder. Es por eso que José Luis no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para prometer que ayudará en todo lo que sea necesario. Visiblemente decidida, Bárbara ha querido hacer una firme y contundente petición a Leonardo. ¿En qué consiste, exactamente? En que escriba a la única persona que podría llegar a salvarla de un complicado destino. Dadas las circunstancias, y después de todo lo sucedido, ¿responderá don Hernando de Guzmán y lo hará antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 317 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 17 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Irene ha querido hacer una firme petición a Bárbara. ¿En qué consiste, exactamente? En que se aleje de una vez por todas de Leonardo.

Al fin y al cabo, está convencida de que él aún pretende luchar por su amor. Lejos de que todo quede ahí, Pepa ha dado el paso de llevar a Evaristo a ver a su madre. A solas con él, Luisa no duda un solo segundo en despedirse, como si ya supiera que no van a volver a verse nunca más. Es evidente que su situación no hace más que complicarse por momentos. ¿Será un adiós definitivo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.