El Mallorca ya sólo piensa en la despedida de 2025 en Mestalla ante el Valencia, consciente de que una victoria en territorio ché le dispararía hasta los 20 puntos cubriendo el objetivo mínimo marcado en la primera vuelta. Sin embargo, para los valencianos, a dos puntos de distancia en la clasificación y prácticamente en zona de descenso, el partido del viernes es también vital.

Con 10 equipos separados por tan sólo cinco puntos (del Sevilla, noveno con 20 al Girona, decimoctavo con 15), la diferencia entre el éxito y el fracaso la marca un solo resultado, y de eso es consciente el Mallorca, que sabe que tiene en la mano disfrutar de unas Navidades tranquilas o volver a verle las orejas al lobo. En Valencia el objetivo es ganar, aunque lo cierto es que el empate sería también un resultado aceptable porque garantiza irse al parón de fin de año fuera de posiciones de descenso.

Lo cierto es que, con todos los tumbos que ha dado el equipo, tiene en su mano acabar la primera vuelta con unos números bastante buenos. Le falta enfrentarse a Valencia -el viernes- y, de vuelta de las vacaciones navideñas, a Girona en Son Moix y al Rayo en Vallecas. Son tres rivales de su entorno, y si los resultados fueran positivos podría dispararse hasta los 26 puntos, que son sólo cuatro menos de los que se sumaron en la primera vuelta de la pasada temporada. Es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, aunque como siempre será el marcador el que dice sentencia.

Arrasate no puede contar con Omar Mascarell, que está con su selección preparando la Copa África, pero recupera al sancionado Samú Costa, que vuelve a la Liga tras haber jugado ayer en Riazor ante el Deportivo, y los servicios médicos y de recuperación trabajan a destajo para poder disponer también del aragonés Manu Morlanes, autor de un verdadero golazo la pasada jornada ante el Elche.