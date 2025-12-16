1-0. El Mallorca de Arrasate vuelve a tirar la Copa del Rey

El Mallorca de Arrasate vuelve a tirar la Copa del Rey. Al igual que sucedió la pasada temporada en Pontevedra ha vuelto a caer en Galicia, en esta ocasión ante un Deportivo que no sólo utilizó a los suplentes, sino a jugadores del filial, dejando todo el partido en el banquillo a su máxima estrella Yeremay. La única ocasión real de los bermellones fue un disparo al travesaño de Maffeo, pero es que el Deportivo tiró a la madera hasta en tres ocasiones.

El Mallorca no le concedió nada en defensa al Deportivo en la primera parte y fue quien controló y dominó el partido, pero le faltó de nuevo contundencia arriba, sobre todo al japonés Asano, que falló tres ocasiones casi consecutivas. No obstante no dio una mala imagen el equipo, que se marchó al descanso con empate a cero pero con la sensación de que podía superar la eliminatoria.

El Deportivo, sin embargo, salió mucho mejor tras el descanso y acumuló dos ocasiones consecuencias, la primera la más clara en un disparo desde fuera del área de Villares que escupió el poste de la meta de Bergstrom, y que hizo levantarse a Arrasate como un resorte de su asiento.

La lesión muscular de David López forzó a Jagoba a mover el banquillo y Valjent se incorporó al partido, pero el técnico no tuvo más remedio que acabar claudicando y tirar de los titulares, ya que no se movía el marcador. Sergi Darder y Maffeo fueron los siguientes, con Virgili y Muriqi esperando su turno en la banda.

Las pulsaciones se elevaron radicalmente en un solo minuto. A los 75 Maffeo disparó al travesaño y en el contragolpe fue el camerunés Nsongo el que golpeó con fuerza al balón para que se estrellara también en la madera. Todo parecía conducir a la prórroga, pero a los 81 minutos Darder perdió un balón imperdonable en la salida de su área y la recuperación del Deportivo acabó con otro remate al poste de Nsongo, pero que esta vez aprovechó bien Carrillo para marcar a puerta vacía.

Deportivo: Eric Puerto (1), Noubi (2), Arnau Comas (1), Barcia (1), Quagliata (2), Villares (2), Gragera (2), Mella (1), Rubén López (1), Cristian Herrera (1) y Mulattieri (1). Luismi Cruz (1) por Mella (61′), Soriano (2) por Rubén López (61′), Stoichkov (1) por Mulattieri (69′), Nsongo (2) por Cristian Herrera (69′), Carrillo (2) por Villares

Mallorca: Bergstrom (0), Mateu Jaume (1), David López (1), Kumbulla (1), Lato (0), Antonio Sánchez (0), Samú Costa (1), Pablo Torre (1), Llabrés (0), Asano (0) y Abdón (0). Valjent (1) por David López (61′), Darder (0) por Pablo Torre (71′), Maffeo (1) por Lato (71′), Sahli (1) por Mateu Jaume (81′), Virgili (1) por Llabrés (81′)

Árbitro: Ortiz Arias (1). TA Barcia

Gol: 1-0. Min.85: Carrillo.